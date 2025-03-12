Прямой эфир

На молодёжном ЧЕ по борьбе белорусы завоевали 3 награды

12 марта 2025 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На молодежном чемпионате Европы по борьбе представители Беларуси завоевали три награды: два золота и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первое золото дня в категории до 57 килограммов выиграла Арина Мартынова. В решающем поединке она сломила сопротивление Алины Филипович из Украины и взяла верх со счетом 8:2. Ксения Тереня в весе до 65 килограммов оспаривала золотую медаль с венгерской спортсменкой и добилась виктории – 4:2. 

Бронзу в копилку нашей команды добавила Виктория Волк. Она в категории до 53 килограммов одолела украинку Наталью Кливчуцкую – 5:1. В категории до 62 килограммов наша Алеся Гетманова в упорной борьбе потерпела поражение от польки Александры Новосад со счетом 6:7 и упустила бронзовую награду.

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит Кубок Беларуси по бадминтону
12 марта 2025 19:14

В Минске проходит Кубок Беларуси по бадминтону

Новый мяч чемпионата Беларуси по футболу представлен в эксклюзивной расцветке
12 марта 2025 18:20

Новый мяч чемпионата Беларуси по футболу представлен в эксклюзивной расцветке

Василий Демченко вошёл в топ-10 лучших игроков КХЛ
12 марта 2025 18:17

Василий Демченко вошёл в топ-10 лучших игроков КХЛ