На молодёжном ЧЕ по борьбе белорусы завоевали 3 награды

На молодежном чемпионате Европы по борьбе представители Беларуси завоевали три награды: два золота и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первое золото дня в категории до 57 килограммов выиграла Арина Мартынова. В решающем поединке она сломила сопротивление Алины Филипович из Украины и взяла верх со счетом 8:2. Ксения Тереня в весе до 65 килограммов оспаривала золотую медаль с венгерской спортсменкой и добилась виктории – 4:2.

Бронзу в копилку нашей команды добавила Виктория Волк. Она в категории до 53 килограммов одолела украинку Наталью Кливчуцкую – 5:1. В категории до 62 килограммов наша Алеся Гетманова в упорной борьбе потерпела поражение от польки Александры Новосад со счетом 6:7 и упустила бронзовую награду.