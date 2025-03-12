Спартакиада училищ олимпийского резерва стартовала в Минске

Спартакиада училищ олимпийского резерва стартовала в белорусской столице. Для участия в соревнованиях приглашены и гости из России. Турнир по 16 видам спорта пройдет в течение года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми в борьбу вступили гандболисты. За награды спорят шесть дружин, три отечественные и три российские. В течение четырех дней команды сыграют друг с другом по круговой системе, а 16 марта будут подведены итоги и определен победитель. Участники – 16-летние ребята, в их календаре не так много стартов. Для парней это неоценимый опыт международных соревнований. Также это праздник спорта, где ребята на площадке соперники, а в обычной жизни друзья.

Андрей Барбашинский, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва: Популяризация спорта. Между дружественных нам стран проводим этот турнир в первый раз. Это международный турнир хорошего уровня. Игроки и команды наиграются, подведут какие-то итоги промежуточные, будут понимать, здесь собраны все лучшие гандболисты Беларуси, России. Я думаю, это очень интересно и захватывающе.

Юрий Орлов, главный тренер сборной России по гандболу (U17):

В условиях того, что нас не допускают пока никуда, такие турниры очень полезны. Много игр, можно посмотреть всех ребят в деле. Команды разного уровня, кто-то лучше, кто-то хуже. Но для всех этот турнир очень полезен будет. Минск очень чистый город, красивый, с парками, отличные люди в Беларуси. Всегда большое удовольствие приезжать.

Участники провели по одной игре, и первые победы в свой актив записали две белорусские команды: минский СКА и РГУОР, а также сборная России.