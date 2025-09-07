«Цель достигнута» – Хренин оценил результаты учений ОДКБ

Единство демонстрируют члены ОДКБ. Об этом на неделе заявил министр обороны Беларуси, комментируя итоги военных учений сил коллективной безопасности, которые проходили в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Виктор Хренин считает, что достигнута системность в проведении маневров. Удалось сблизить стандарты, а это важно при управлении и в разведке. Ну и есть общее понимание в вопросах стратегического планирования.
Активная фаза учений завершилась в 6 сентября. В маневрах задействовали более 2 тысяч военных из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, больше 70 разнотипных БПЛА.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В основу замысла мы заложили один из возможных вариантов развития обстановки в восточно-европейской зоне ответственности ОДКБ. Это когда вероятный противник не смог добиться целей по изменению конституционного строя и смены власти путем провоцирования вооруженного конфликта, перешел к активной фазе специальной операции и одновременно завершает подготовку военной силы к задействованию в данном регионе.
На таком оперативном фоне органы управления, войска выполняли задачи по поиску и уничтожению разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований, обеспечивали перегруппировку на нашу территорию региональной группировки войск сил, а также участвовали в совместной операции по стабилизации обстановки. Нам предстоит еще глубоко проанализировать, что у нас получилось, какие есть проблемные вопросы, но глобально могу сказать, что цель учений достигнута.