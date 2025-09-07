«Цель достигнута» – Хренин оценил результаты учений ОДКБ

Единство демонстрируют члены ОДКБ. Об этом на неделе заявил министр обороны Беларуси, комментируя итоги военных учений сил коллективной безопасности, которые проходили в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Хренин считает, что достигнута системность в проведении маневров. Удалось сблизить стандарты, а это важно при управлении и в разведке. Ну и есть общее понимание в вопросах стратегического планирования.

Активная фаза учений завершилась в 6 сентября. В маневрах задействовали более 2 тысяч военных из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, больше 70 разнотипных БПЛА.