Терроризм, наркотрафик, экстремизм – как страны ШОС противостоят международной преступности

Перед ШОС стоят абсолютно разные задачи: от политики и экономики до налаживания культурных и гуманитарных связей. Но все усилия работают на одну цель – это укрепление стабильности в Евразии. Белорусские силовики взаимодействуют с коллегами из других стран. Сотрудничество идет и в рамках двусторонних отношений, и международных организаций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

800 килограммов психотропов и наркотиков, которых хватит как минимум на 3 миллиона разовых доз. Стоимость такой партии на черном рынке достигает 75 миллионов долларов. Крупный международный канал – к делу причастны граждане Литвы, Беларуси, России и Украины – совсем недавно был пресечен Витебской таможней. Фольгированные конверты с товаром прятали внутри бытовой техники, а раскрутить всю преступную схему удалось в рамках международной операции совместно с российскими таможенниками и ФСБ России. Возбуждено уголовное дело. Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:

Тесное взаимодействие у нас с нашими коллегами из Федеральной таможенной службы Российской Федерации. В этом году нами проведено порядка четырех результативных совместных операций. Это и по направлению пресечения незаконного оборота наркотиков, и пресечение преступлений в сфере уклонения от уплаты платежей. Последняя наша операция в июне закончилась задержанием и установлением схемы по незаконному ввозу транспортных средств. В частности, дорогостоящих автобусов, которые возились под видом следования на территорию Казахстана, вовлекались в экономический оборот без уплаты таможенных платежей на территории Российской Федерации.

А это уже кадры области Брестской. Тоже недавние. Здесь гашиш и опасный психотроп наркодельцы спрятали в еще одном, как казалось злоумышленникам, надежном месте. В 12 грузовых шинах следовали прямиком в Россию. Причем такая ходка была далеко не первая. Трех водителей использовали вслепую. К слову, от ответственности это их все равно не освободит. Над делом наши правоохранители и здесь работали в тесной связке с российскими коллегами (так называемая контролируемая поставка), установлены и организаторы, и приемщики ценного курса. Примеры международного взаимодействия показательные. И в то же время в нашем профильном ведомстве отмечают, что в 2025 году динамика снижения числа зарегистрированных наркопреступлений сохраняется: за 8 месяцев около 2,5 тысячи. Для сравнения, 10 лет назад их было практически в три раза больше.

Беларусь как государство в центре Европы зачастую выступает транзитным пунктом на пути запрещенных веществ из ЕС в Россию. С вызовами мирового наркотрафика боремся не в одиночку. В прошлом году только вместе с россиянами выявлено 40 каналов поставки наркотиков. За этот уже 28. Работа ведется и в рамках ОДКБ. Андрей Кудрицкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Беларуси:

У нас проводится спецоперация «Канал». Участвуют все страны – участницы Договора о коллективной безопасности, постсоветские страны. Все правоохранительные органы, которые занимаются борьбой с наркопреступностью, в определенный промежуток времени, когда проходит спецоперация, реализуют свои оперативные материалы, ставят заслоны. В рамках Шанхайской организации сотрудничества также имеется спецоперация под названием «Паутина».

Год 2022-й, субрегиональная операция «Канал-Неман». Задействовано было 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов государств – участников ОДКБ. Совместно выявлено около 500 наркопреступлений, ликвидировано 8 подпольных лабораторий, задержано 660 причастных. Выявлено 600 сайтов с запрещенной информацией. Изъяты не только наркотики, но и огнестрельное оружие, боеприпасы.

Уже вместе с Израилем говорим «стоп» вывозу белорусок за границу в качестве живого товара. Так, совсем недавно была раскрыта сеть торговцев, которая функционировала в пяти городах ближневосточной страны. Установлены все потерпевшие, это около 20 человек. Окружным судом Тель-Авива в отношении участников криминальной структуры избрана мера пресечения в виде ареста до судебного рассмотрения уголовного дела.