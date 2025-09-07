Белорусы смогут увидеть лунное затмение – рассказываем, в какое время

Наблюдать за ним в общей сложности можно будет около пяти с половиной часов. Ученые говорят, что кульминацией станет продолжительная полная фаза, которая продлится час и 22 минуты. В этот период Луна не исчезнет полностью с небосвода, а приобретет загадочный темно-красный оттенок, известный как «Кровавая луна». Пик затмения придется на 21 час и 12 минут.