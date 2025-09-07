В Могилёве подвели итоги первого заседания комиссии Союзного государства

Результаты первого заседания комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти Союзного государства подвели в Могилеве, где проходит форум молодых историков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Были определены основные векторы работы, среди которых новое стратегическое направление, – защита исторической памяти. Участники единогласно признали, что для грамотной и эффективной работы необходимо привлечение профессионального экспертного сообщества. Одним из ключевых предложений стало создание экспертного совета или масштабной секции в рамках действующего научно-консультативного совета при Парламентском собрании.

Ирина Костенич, член комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти: Очень правильная сегодня на комиссии была озвучена фраза «исторический иммунитет». Это должна быть броня недопустимости того, что в принципе сегодня пытаются возродить неонацисты. Наша задача – оградить нашу молодежь.

Елена Афанасьева, член комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти: То, что предстоит сделать нам вместе с нашими государствами, – это такой огромный, важный фундамент будущего для нашего Союзного государства, на котором потом будет строиться, мне кажется, история многих государств.

Участники встречи почтили память павших защитников Отечества в мемориальном комплексе «Буйничское поле». Он вырос на месте ожесточенных боев начального периода Великой Отечественной войны. После героической обороны Брестской крепости именно этот рубеж стал следующим, где советские войска ценой невероятных усилий задержали продвижение немецкой армии на восток.

Георгий Невдах, член Молодежной палаты при Парламентском собрании Беларуси и России: На мемориальной доске написано: поклонитесь их подвигу. И мы действительно склоняем свои головы перед подвигом наших советских граждан, которые защищали Родину, которые защищали наше будущее.

Павел Паршин, учитель истории и обществоведения гимназии Дзержинска:

По-другому воспринимается с возрастом это место, по-другому это все чувствуется, особенно когда ты знаешь свою личную историю, знаешь историю своего города.

В Могилев с рабочим визитом прибыл председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной думы. Вячеслав Володин выступит на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства, тема которого – «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти».