Как распознать повышенную утомляемость у ребёнка? Рассказываем об основных симптомах
Быстрая утомляемость и упадок сил – это состояние, которое знакомо не только взрослым. Сложная учебная программа, домашние задания и дополнительные нагрузки в виде различных секций и репетиторов сказываются на состоянии школьника. Нежелание что-либо делать не всегда оказывается простой ленью. Как же распознать повышенную утомляемость у ребенка?
Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
Она может быть различной степени выраженности. Описывают ее по-разному. Кто-то говорит, что это сонливость, разбитость, быстрая утомляемость, ясно одно, что это ощущение какого-то недомогания. В медицине это описывается как астения, или астено-невротический синдром. Чаще всего подвержены такому состоянию дети от 5 до 15 лет.
Причинами развития повышенной утомляемости могут быть инфекционные заболевания, физические, нервные перегрузки, стрессовые ситуации, а также генетическая предрасположенность.
Елена Бельская:
Не нужно путать астенический синдром с обычной усталостью после тяжелого физического или эмоционального дня. Усталость, как правило, должна проходить после длительного отдыха. Если мы говорим о явлениях астении, синдроме хронической усталости, то длительный отдых не помогает. Даже утром или спустя короткий промежуток времени ребенок опять испытывает те же симптомы.
К основным симптомом астении, кроме быстрой утомляемости, относятся сонливость, снижение физической активности, немотивированная слезливость, нарушение сна и питания, в некоторых случаях приступы учащенного сердцебиения и повышенная потливость.
Елена Бельская:
Если подобные симптомы родители наблюдают у ребенка в течение 5-6 месяцев, то имеет смысл обратиться к врачу для комплексного обследования. Потому что в этой ситуации очень важно исключить какие-то соматические, дефицитные состояния, явления депрессии. Депрессия у детей возникает достаточно часто, к сожалению, она поздно диагностируется и требует определенной специфической помощи.
При исключении сопутствующих заболеваний важно вовремя оказать помощь такому ребенку. В первую очередь важно наладить режим сна и контролировать использование гаджетов.
Елена Бельская:
Пришло лето, это каникулы, это отдых детей. Но если родители считают необходимым дополнять жизнь детей какими-то нагрузками, то эти нагрузки должны быть очень четко дозированы и равномерно распределены в течение недели. Не должно быть дней с значительной перегрузкой. Физические нагрузки должны приносить удовольствие ребенку.
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