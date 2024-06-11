Как распознать повышенную утомляемость у ребёнка? Рассказываем об основных симптомах

Быстрая утомляемость и упадок сил – это состояние, которое знакомо не только взрослым. Сложная учебная программа, домашние задания и дополнительные нагрузки в виде различных секций и репетиторов сказываются на состоянии школьника. Нежелание что-либо делать не всегда оказывается простой ленью. Как же распознать повышенную утомляемость у ребенка?

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Она может быть различной степени выраженности. Описывают ее по-разному. Кто-то говорит, что это сонливость, разбитость, быстрая утомляемость, ясно одно, что это ощущение какого-то недомогания. В медицине это описывается как астения, или астено-невротический синдром. Чаще всего подвержены такому состоянию дети от 5 до 15 лет.

Причинами развития повышенной утомляемости могут быть инфекционные заболевания, физические, нервные перегрузки, стрессовые ситуации, а также генетическая предрасположенность.

Елена Бельская:

Не нужно путать астенический синдром с обычной усталостью после тяжелого физического или эмоционального дня. Усталость, как правило, должна проходить после длительного отдыха. Если мы говорим о явлениях астении, синдроме хронической усталости, то длительный отдых не помогает. Даже утром или спустя короткий промежуток времени ребенок опять испытывает те же симптомы.