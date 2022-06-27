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Велопробег «Велодорогами памяти» стартовал в Минской области. Проект приурочили ко Дню Независимости

27 июня 2022 15:05
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Новости Беларуси. В центральном регионе стартовал областной велопробег «Велодорогами памяти», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Патриотический проект приурочили ко Дню Независимости. Старт дали в Станьково.  

Велопробег «Велодорогами памяти» стартовал в Минской области. Проект приурочили ко Дню Независимости-1

Количество участников символическое – 77 – соответственно годовщине окончания Великой Отечественной войны. Представители педагогической сферы области из всех районов приняли участие в митинге-реквиеме у памятника Марату Казею, к подножию возложили цветы.  

Велопробег «Велодорогами памяти» стартовал в Минской области. Проект приурочили ко Дню Независимости-4

Затем участники велопробега отправились по маршруту – мемориальный комплекс Литавец – бывшую деревню Дзержинского района, уничтоженную в январе 1943 года немецко-фашистскими оккупантами вместе с жителями во время карательной операции «Якоб».  

Велопробег «Велодорогами памяти» стартовал в Минской области. Проект приурочили ко Дню Независимости-7

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:  
Идея проведения велопробега «Велодорогами памяти» родилась у молодых руководителей учреждений образования Минщины. В канун Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы решили организовать вот такое действие.  

Велопробег «Велодорогами памяти» стартовал в Минской области. Проект приурочили ко Дню Независимости-10

Велопробег «Велодорогами памяти» стартовал в Минской области. Проект приурочили ко Дню Независимости-12

Евгения Слесарчик, директор Столбцовской средней школы № 3:  
Символично, что в Год исторической памяти мы собрались сегодня – молодые руководители, молодые педагоги. Символично, что нас сегодня 77 – это количество лет с той Великой Победы, которая досталась нам очень сложной ценой. В годы Великой Отечественной войны на территории Минской области было уничтожено, погибло около 200 тысяч человек.  

Велопробег «Велодорогами памяти» стартовал в Минской области. Проект приурочили ко Дню Независимости-15

Алексей Каспорский, ученик Станьковской средней школы имени Марата Казея:  
Помнить важно всегда, несмотря на то, сколько времени пройдет, но память останется.  

Велопробег «Велодорогами памяти» стартовал в Минской области. Проект приурочили ко Дню Независимости-18

Во время велопробега работала и диалоговая площадка «Уроки памяти и мира». Патриотический проект объединит знаковые места Минской области и станет примером сохранения исторической памяти.  

# Год исторической памяти # общество # Николай Башко # Евгения Слесарчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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