Бывшая военнослужащая стала кондитером – вы не отличите её съедобные букеты от настоящих!

От армейской дисциплины к творчеству на кухне. Менять жизнь никогда не поздно. Главное – услышать себя и сделать первый шаг. Именно в этом уверена гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – человек-вдохновение, кондитер в погонах Елена Смолик. Ольга Бурлакова, ведущая:

Что стало переломным моментом, когда вы решили очень серьезно заняться кондитерством?

Елена Смолик, кондитер:

Переломный момент – это выход на пенсию. Еще примерно за год до увольнения я стала задумываться над тем, чем я займусь. Времени много будет свободного. И поэтому решила, что у меня лучше всего получается – буду заниматься кулинарией и кондитерством. Самый первый торт я испекла классе в 7-8, уже точно не помню.