Бывшая военнослужащая стала кондитером – вы не отличите её съедобные букеты от настоящих!
От армейской дисциплины к творчеству на кухне. Менять жизнь никогда не поздно. Главное – услышать себя и сделать первый шаг. Именно в этом уверена гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – человек-вдохновение, кондитер в погонах Елена Смолик.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Что стало переломным моментом, когда вы решили очень серьезно заняться кондитерством?
Елена Смолик, кондитер:
Переломный момент – это выход на пенсию. Еще примерно за год до увольнения я стала задумываться над тем, чем я займусь. Времени много будет свободного.
И поэтому решила, что у меня лучше всего получается – буду заниматься кулинарией и кондитерством. Самый первый торт я испекла классе в 7-8, уже точно не помню.
Ольга Бурлакова:
Несмотря на то, что вы на профессиональном уровне занимаетесь кондитерским искусством всего пару лет, при этом не получали никакого специального образования. Вы вдохновлялись только видео из интернета?
Елена Смолик:
Да. Я стала смотреть видеоролики, в которых рассказывают, как правильно делать торты в домашних условиях.
Подробнее смотрите в видео.