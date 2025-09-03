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Бывшая военнослужащая стала кондитером – вы не отличите её съедобные букеты от настоящих!

03 сентября 2025 10:46
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От армейской дисциплины к творчеству на кухне. Менять жизнь никогда не поздно. Главное – услышать себя и сделать первый шаг. Именно в этом уверена гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – человек-вдохновение, кондитер в погонах Елена Смолик.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что стало переломным моментом, когда вы решили очень серьезно заняться кондитерством?

Бывшая военнослужащая стала кондитером – вы не отличите её съедобные букеты от настоящих!-2

Елена Смолик, кондитер:
Переломный момент – это выход на пенсию. Еще примерно за год до увольнения я стала задумываться над тем, чем я займусь. Времени много будет свободного.

И поэтому решила, что у меня лучше всего получается – буду заниматься кулинарией и кондитерством. Самый первый торт я испекла классе в 7-8, уже точно не помню.

Бывшая военнослужащая стала кондитером – вы не отличите её съедобные букеты от настоящих!-4

Ольга Бурлакова:
Несмотря на то, что вы на профессиональном уровне занимаетесь кондитерским искусством всего пару лет, при этом не получали никакого специального образования. Вы вдохновлялись только видео из интернета?

Елена Смолик:
Да. Я стала смотреть видеоролики, в которых рассказывают, как правильно делать торты в домашних условиях.

Подробнее смотрите в видео.

# Хобби # Кондитерские изделия # Интервью

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