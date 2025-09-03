Дзиодзина: политика, экономика и способность личности к дипломатии выступают единым фактором развития

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В начале недели Александр Лукашенко принял участие в саммите ШОС, который на этот раз состоялся в Китае. В процессе мероприятия Президент подчеркнул, что белорусско-китайские отношения не помнят ни одного случая, где бы китайцы неуважительно отнеслись к Беларуси или не отвечали добром. «Вы настоящие друзья», – подчеркнул Президент.

Дипломатия, экономика и политика тесно связаны. И сегодня их границы нередко условны. Политику делают люди, и то, какие она обретает формы, зависит от уровня дипломатии и положения дел в экономике с каждой из двух сторон.

С одной стороны, качество экономики показательно в том плане, насколько потенциальный партнер умеет соблюдать соглашения и оставаться надежным союзником, способен ли он к перспективным решениям, насколько умеет планировать, прогнозировать и поступать разумно. С другой стороны, экономика не существует вне отношений двух личностей. Мы это можем увидеть на саммите ШОС, который происходил в Тяньцзине.

Безусловно, за каждым из лидеров стран стоял свой уникальный набор возможностей, но каким образом объединятся усилия, зависело от участников саммита. Вплоть до того, смогут ли эти возможности с двух сторон сочетаться в единое целое. В перспективе. Ведь партнерские отношения – это коммуникация представителей стран. Поскольку без диалога невозможно ни одно соглашение, без общения не решаются трудности и не находится конструктивного выхода при проблемных вопросах. Без необходимого уровня дипломатии конструктивной коммуникации не получится. А значит, и перспективного вектора экономических связей может вообще не возникнуть.