В Минске стартовала научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням»

О духовности, нравственности и патриотизме. В преддверии Дня белорусской письменности стартовала уже традиционная научная экспедиция «Дорога к святыням», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В путешествие из Минска по знаковым местам отправились 25 участников.

Это люди разных профессий – поэты, писатели, деятели культуры и науки, священнослужители. За пять дней они преодолеют почти 800 километров пути с важной миссией: провести как можно больше встреч с белорусами и обсудить темы, волнующие каждого. Со слушателями побеседуют о любви к Отечеству, истории, культуре нашей страны, родному языку.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Экспедиция могла бы совершить короткий путь. Минск – Лида. Достаточно быстро можно было бы достигнуть точки назначения. Но экспедиция расширяет, удлиняет свой маршрут специально, чтобы посетить как можно больше населенных пунктов, провести как можно больше встреч с людьми. Касаясь тем духовности, нравственности, патриотизма, любви к Отечеству, к истории, к культуре нашей страны, к роднай мове. Все то, что объединяет людей.

В 2025 году участники приедут в регионы, где в рамках экспедиции не были уже более 10 лет, чтобы создать атмосферу Дня белорусской письменности. Маршрут стартовал от Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Следующей точкой станет Святое Поле возле деревни Загорье. Дальше – Зельва, Козловщина, Дятлово, Ошмяны, Ивье. Завершат путь в столице праздника – Лиде.