Турчин принял участие в открытии новой начальной школы в Слуцке

Светлый и добрый праздник одинаково дорог всем, кто не перестает учиться и развиваться, является символом надежд и больших начинаний, началом увлекательного пути в интересный мир знаний, открытий, достижений и побед. С Днем знаний учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил Президент и пожелал, чтобы новый учебный год стал продуктивным и увлекательным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех общеобразовательных учреждениях Беларуси прошел единый первый урок под названием «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее». Особенно торжественно 1 сентября встретили в новой начальной школе с детским садом в Слуцке.

В открытии нового учебного заведения принял участие премьер-министр Беларуси. Современное здание сочетает в себе функциональные блоки для дошкольников и учеников начальной школы и оснащено по последним стандартам. Здесь есть даже собственный цех выпечки, который обеспечит детей свежими и качественными продуктами. Все здание разделено на две части и укомплектовано новейшим оборудованием.