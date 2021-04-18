«Изначально не было поддержано Конституционной комиссией». Карпович о предложении ограничить возраст голосования от 20 до 70 лет
Новости Беларуси. Избирательное право и референдумы – изменения по третьему разделу Конституции на неделе рассмотрела специально созданная комиссия. Белорусы предлагают отказаться от выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще одна инициатива – вернуть право на голосование тем, кто находится под стражей до приговора суда. И это только некоторые примеры. Предложений от граждан поступает немало, каждое из них озвучивают и рассматривают на комиссии. Эксперты дают им оценку в соответствии с международным правом. Такова процедура.
Очевидно, что не все инициативы войдут в Основной закон, потому что изначально идут вразрез с нормами, а то и вовсе парадоксальны. Например, изменение возраста активного избирательного права от 20 до 70 лет. Предложение поступило, его озвучили, но не более того. Пока все остается по-старому – голосовать можно с 18 лет, верхней планки по возрасту нет вовсе.
Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
Определенный интерес, конечно, представляет и предложение, касающееся конкретизации статуса, например, политических партий как участников избирательного процесса. Вносятся также предложения, которые дальше должны иметь свое дополнительное изучение внимательное, касающиеся, например, введения в нашу избирательную систему элементов пропорциональной избирательной системы.
Ни по одному из этих предложений, в том числе по тем, которые я озвучила, окончательное решение Конституционная комиссия не принимала – о целесообразности, например, закрепления этих подходов в тексте Конституции, поскольку идет еще проработка и такие предложения продолжают поступать. Они оцениваются с точки зрения того, насколько они отвечают интересам и перспективам развития нашего общества. Как они будут, например, в сфере избирательной укреплять все-таки гражданское согласие в нашем обществе, способствовать стабильности развития нашего общества.
Предложения поступают самые разные. Некоторые из них, конечно, изначально являются неприемлемыми в силу их некой такой социальной и правовой неприемлемости. Несмотря на то что мы ко всем предложениям граждан, организаций относимся с огромным вниманием, тем не менее, конечно, понятно, что изначально не было, например, поддержано Конституционной комиссией предложение, касающееся возрастного ценза в отношении всеобщего избирательного права. Практически было высказано единодушное мнение членов Конституционной комиссии о неприемлемости такого рода изменений части 1 статьи 64 нашей Конституции, которая на сегодня определила в соответствии с международными стандартами, что активное избирательное право принадлежит гражданам с момента их совершеннолетия, с 18 лет.
Никаких оснований для введения такого рода ограничений не имеется. Вызывает большое удивление, что нашими некими средствами массовой информации со ссылкой на должностных лиц, в том числе Конституционного суда, абсолютно необосновано преподносится вот эта информация, как будто она уже является предметом конкретного рассмотрения Конституционной комиссией. Эта информация абсолютно не соответствует действительности.
Во время прямых телефонных линий, на личных приемах, во время дискуссий и на диалоговых площадках по изменению избирательной системы от белорусов уже поступило более 300 предложений. Все инициативы Конституционная комиссия должна обобщить и до 1 августа представить главе государства.