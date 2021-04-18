«Изначально не было поддержано Конституционной комиссией». Карпович о предложении ограничить возраст голосования от 20 до 70 лет

Новости Беларуси. Избирательное право и референдумы – изменения по третьему разделу Конституции на неделе рассмотрела специально созданная комиссия. Белорусы предлагают отказаться от выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще одна инициатива – вернуть право на голосование тем, кто находится под стражей до приговора суда. И это только некоторые примеры. Предложений от граждан поступает немало, каждое из них озвучивают и рассматривают на комиссии. Эксперты дают им оценку в соответствии с международным правом. Такова процедура.

Очевидно, что не все инициативы войдут в Основной закон, потому что изначально идут вразрез с нормами, а то и вовсе парадоксальны. Например, изменение возраста активного избирательного права от 20 до 70 лет. Предложение поступило, его озвучили, но не более того. Пока все остается по-старому – голосовать можно с 18 лет, верхней планки по возрасту нет вовсе.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

Определенный интерес, конечно, представляет и предложение, касающееся конкретизации статуса, например, политических партий как участников избирательного процесса. Вносятся также предложения, которые дальше должны иметь свое дополнительное изучение внимательное, касающиеся, например, введения в нашу избирательную систему элементов пропорциональной избирательной системы. Ни по одному из этих предложений, в том числе по тем, которые я озвучила, окончательное решение Конституционная комиссия не принимала – о целесообразности, например, закрепления этих подходов в тексте Конституции, поскольку идет еще проработка и такие предложения продолжают поступать. Они оцениваются с точки зрения того, насколько они отвечают интересам и перспективам развития нашего общества. Как они будут, например, в сфере избирательной укреплять все-таки гражданское согласие в нашем обществе, способствовать стабильности развития нашего общества.

Предложения поступают самые разные. Некоторые из них, конечно, изначально являются неприемлемыми в силу их некой такой социальной и правовой неприемлемости. Несмотря на то что мы ко всем предложениям граждан, организаций относимся с огромным вниманием, тем не менее, конечно, понятно, что изначально не было, например, поддержано Конституционной комиссией предложение, касающееся возрастного ценза в отношении всеобщего избирательного права. Практически было высказано единодушное мнение членов Конституционной комиссии о неприемлемости такого рода изменений части 1 статьи 64 нашей Конституции, которая на сегодня определила в соответствии с международными стандартами, что активное избирательное право принадлежит гражданам с момента их совершеннолетия, с 18 лет. Никаких оснований для введения такого рода ограничений не имеется. Вызывает большое удивление, что нашими некими средствами массовой информации со ссылкой на должностных лиц, в том числе Конституционного суда, абсолютно необосновано преподносится вот эта информация, как будто она уже является предметом конкретного рассмотрения Конституционной комиссией. Эта информация абсолютно не соответствует действительности.