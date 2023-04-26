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ГПК: зафиксировано нарушение белорусской границы со стороны Литвы

26 апреля 2023 10:33
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Новости Беларуси. Двое неизвестных нарушили белорусскую границу со стороны Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Государственном пограничном комитете раскрыли подробности инцидента: мужчины при проведении технических работ в пункте пропуска «Мядининкай» поочередно нарушили границу из Литвы в Беларусь.  

ГПК: зафиксировано нарушение белорусской границы со стороны Литвы-1

Они зашли на нашу территорию на два метра и вернулись обратно. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения в пункте пропуска «Каменный Лог». Напомним, ранее литовские власти демонстративно обвиняли белорусских военных в провокациях на границе. В отличие от своих европейских коллег, наша сторона воздерживается от преждевременных обвинений в провокациях и намеренном нарушении границы.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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