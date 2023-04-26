С 2 мая в Беларуси вновь изменится ставка рефинансирования

Новости Беларуси. Нацбанк сообщил об очередном снижении ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сторону уменьшения показатель меняется уже в четвертый раз с начала 2023 года. И с 2 мая составит 10 % годовых. Решение принято с учетом замедления инфляционных процессов.

Ставка рефинансирования – главный индикатор внутреннего кредитного рынка, от которого зависят в том числе и проценты по банковским вкладам и займам. Ее снижение, а за четыре месяца регулятору удалось уменьшить показатель на 2 процентных пункта, отразилось на деловой активности. Как отметили в Нацбанке, кредитная поддержка экономики в национальной валюте увеличилась. Финансовые аналитики не исключают дальнейшее снижение ключевой ставки в Беларуси при отсутствии существенных шоков. В целом риски, которые могут существенно повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные.