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Литовские перевозчики потребовали от властей скорее начать диалог с Минском

12 ноября 2025 07:56
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Литовская ассоциация автомобильных перевозчиков потребовала от властей страны скорее начать диалог с Минском и призвала открыть хотя бы один пограничный пункт, организовать защиту и эвакуацию водителей, а также разработать меры компенсации убытков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские перевозчики потребовали от властей скорее начать диалог с Минском-2

В противном случае перевозчики будут блокировать дороги. Ранее Ассоциация уже направляла обращение премьер-министру Литвы, однако оно было проигнорировано.

Напомним, 29 октября сопредельная сторона на месяц закрыла автодорожную границу с Беларусью. Минск в свою очередь, из гуманитарных соображений, принял решение разрешить литовским водителям покинуть территорию Беларуси и вернуться в места постоянного проживания. Свыше 1 100 литовских фур перемещен на специально оборудованные стоянки у пунктов пропуска. Выезд большегрузов из нашей страны приостановлен до открытия границы Литвой.

Литовским водителям оказывается вся необходимая помощь – Минздрав.

# Беларусь-Литва # Граница # Государственная граница Беларуси

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