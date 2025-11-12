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Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной академии искусств с 80-летием учреждения

12 ноября 2025 07:34
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Источник вдохновения для всех, кто любит свою Родину и бережно сохраняет национальные духовные ценности. Белорусской государственной академии искусств сегодня, 12 ноября, исполняется 80 лет. Свою летопись вуз пишет с 12 ноября 1945 года. Тогда 27 студентов актерского отделения приступили к занятиям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной академии искусств с 80-летием учреждения-2

За это время учреждение образования прошло путь от Театрального института до Академии искусств. Сегодня там обучаются около тысячи студентов на пяти факультетах, причем не только белорусов, но и зарубежных гостей. Каждый год Академия выпускает профессиональных работников кино, театра, телевидения, мастеров декоративно-прикладного искусства, а также креативных дизайнеров.

Коллектив и студентов Белорусской государственной академии искусств с 80-летием со дня основания поздравил Президент. 

Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной академии искусств с 80-летием учреждения-4

«Открыв свои двери в год Великой Победы, учебное заведение внесло значительный вклад в восстановление мирной жизни. Готовя кадры для отечественной сферы культуры, Академия воспитала целую плеяду талантливых мастеров, которые высоким профессионализмом, верностью традициям и непрерывным творческим поиском новых идей прославили свою альма-матер и художественную школу Беларуси», – добавил белорусский лидер.

# Александр Лукашенко # Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси

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