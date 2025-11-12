Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной академии искусств с 80-летием учреждения

Источник вдохновения для всех, кто любит свою Родину и бережно сохраняет национальные духовные ценности. Белорусской государственной академии искусств сегодня, 12 ноября, исполняется 80 лет. Свою летопись вуз пишет с 12 ноября 1945 года. Тогда 27 студентов актерского отделения приступили к занятиям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время учреждение образования прошло путь от Театрального института до Академии искусств. Сегодня там обучаются около тысячи студентов на пяти факультетах, причем не только белорусов, но и зарубежных гостей. Каждый год Академия выпускает профессиональных работников кино, театра, телевидения, мастеров декоративно-прикладного искусства, а также креативных дизайнеров. Коллектив и студентов Белорусской государственной академии искусств с 80-летием со дня основания поздравил Президент.