Быт белорусов во времена освобождения от фашистов. О чём новый проект Национальной библиотеки?

К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Национальная библиотека запустила уникальный онлайн-проект – «Газетные строки читая сердцем». Сотрудники главного книгохранилища страны оцифровывают редкие экземпляры военных газет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – периодика 1944-го, когда день за днем советские войска освобождали белорусские деревни и города от фашистского гнета. О чем рассказывают газетные статьи и заметки? Пожелтевшие страницы перелистала Дарья Седун.

Январь 1944-го. Советские войска шаг за шагом отвоевывают белорусские земли. На фронтах известий работают и журналисты. В заголовках газетных статей – успехи Красной армии, партизанские будни, а еще возвращение к мирной жизни, работа школ и подготовка к ближайшей посевной. Именно этим непростым, но практически свободным дням посвящен уникальный проект Национальной библиотеки. Сводки с полей, успехи армии – теперь можно посмотреть, о чем писали газеты накануне освобождения Беларуси

Дарья Седун, корреспондент:

А вот среди военных материалов – заметка про вечер белорусской песни и танца от 12 января 1944 года. На самом деле, в газетах того периода культуре и быту уделяли большое внимание. Жизнь на освобожденных территориях кипела. Впереди у свободных белорусов было еще много дел.

К весне 1944-го, по официальным данным, были восстановлены 2 880 хозяйств. Воссоздавать нужно было все: колхозы, предприятия, школы, инфраструктуру. Тяжелую задачу облегчало понимание: враг бежит!