В Беларуси изменились тарифы и услуги почтовой связи

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси утвердило увеличение тарифов на основные почтовые услуги, следует из постановления МАРТ №43 от 18 июня 2025 года.

Теперь отправка письма или посылки массой до 20 г физическими лицами обойдется в 0,86 рубля (ранее 0,70), а за каждые дополнительные 20 г будет взиматься 0,07 рубля. Открытки также подорожали до 0,86 рубля.

Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей отправка писем весом до 20 г будет обходиться в 0,72 рубля (вместо 0,58), с добавлением 0,06 рубля за каждые 20 г.