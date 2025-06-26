Моргунова: важно обеспечить качественной безопасной продукцией страны ЕАЭС без барьера и ограничений
Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица – приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств.
26 июня в течение дня в Минске ждут лидеров России, Узбекистана, наследного принца Абу-Даби, первого заместителя премьер-министра Монголии. География участников предстоящих мероприятий охватывает три десятка стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запланировано 35 мероприятий. Все они разделены на шесть блоков, каждый из которых посвящен определенной теме. Первый – это о качестве внутреннего рынка ЕАЭС. Работа идет сразу на нескольких площадках. Обсуждают интеграционные вопросы в сфере таможенного регулирования. Что является флагманом. Ведь на единой таможенной территории должно быть бесшовное движение товаров. Минимизация барьеров на этом пути ведет к росту товарооборота, транзитных грузоперевозок. В центре внимания вопросы развития фармацевтического рынка с точки зрения обеспечения технологической независимости государств. В ЕАЭС поэтапно формируется общий рынок лекарственных средств. Эксперты рассуждают о том, как ЕАЭС быть в информационном тренде. Это медийное сопровождение идей евразийской экономической интеграции. В центре внимания безопасность пищевой продукции ЕАЭС, реализации концепции «Единое здоровье»: это интеграция усилий различных секторов, включая здравоохранение, сельское хозяйство, экологию. Подробности узнаем у участников этой секции.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Важно обеспечить качественной, безопасной продукцией на пятерку стран без барьера, без ограничений. Сегодня стандарты выходят на первый план, потому что это фундамент технического регулирования. В стандартах прописываются основные требования, и если эти требования будут доступны на пятерку стран, соответственно, мы безбарьерно обеспечиваем оборот всех товаров и услуг. Поэтому стандарты должны быть гармонизированы. Стандарты должны иметь те требования, которые согласованы со всеми участницами стран Евразийского экономического союза. Достигнут консенсус в этом направлении.