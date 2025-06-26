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«Счастья и благополучия». Лукашенко поздравил Зюганова с днем рождения

26 июня 2025 08:52
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«Счастья и благополучия». Лукашенко поздравил Зюганова с днем рождения-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителя фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадия Зюганова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Лидер Беларуси отметил вклад Зюганова в укрепление российской стабильности и авторитета, а также развитие дружбы между народами Беларуси и России.

«Будучи убежденным патриотом, верным идеалам интернационализма и социального прогресса, Вы вносите неоценимый вклад в дело укрепления дружбы между нашими братскими народами», – говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия Зюганову.

Фото: president.gov.by

# общество

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