«Счастья и благополучия». Лукашенко поздравил Зюганова с днем рождения

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителя фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадия Зюганова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Лидер Беларуси отметил вклад Зюганова в укрепление российской стабильности и авторитета, а также развитие дружбы между народами Беларуси и России.

«Будучи убежденным патриотом, верным идеалам интернационализма и социального прогресса, Вы вносите неоценимый вклад в дело укрепления дружбы между нашими братскими народами», – говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия Зюганову.