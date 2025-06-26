Сотрудники ГУБОПиК пресекли масштабную схему образовательного вымогательства
Сотрудниками МВД пресечена деятельность двух организованных преступных групп, которые более 5 лет вымогали денежные средства у магазинов и организаций под предлогом продажи обучающих курсов. Члены группы инсценировали нарушения правил торговли и, грозя занести соответствующие записи в книгу замечаний и предложений, требовали от пострадавших приобрести «курсы». Об этом сообщает МВД Беларуси в Telegram-канале со ссылкой на заявление официального представителя ГУБОПиК МВД Беларуси Владимира Горегляда.
Было установлено, что схемой руководили жители Минска – основатели шести фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Ущерб превысил 80 000 рублей, было арестовано имущество на сумму более 130 000 рублей, задержаны машины стоимостью 50 000 долларов.
При содействии спецназа были задержаны 11 человек. Следователями возбуждены уголовные дела по фактам вымогательства, трое подозреваемых находятся под стражей.
Компании не имели офисов и и все ООО действовали по вымышленным адресам, либо там, где хозяева ничего не знают о существовании обществ. Расследование продолжается: изучаются финансовые документы, допрашиваются свидетели.