Сотрудники ГУБОПиК пресекли масштабную схему образовательного вымогательства

Сотрудниками МВД пресечена деятельность двух организованных преступных групп, которые более 5 лет вымогали денежные средства у магазинов и организаций под предлогом продажи обучающих курсов. Члены группы инсценировали нарушения правил торговли и, грозя занести соответствующие записи в книгу замечаний и предложений, требовали от пострадавших приобрести «курсы». Об этом сообщает МВД Беларуси в Telegram-канале со ссылкой на заявление официального представителя ГУБОПиК МВД Беларуси Владимира Горегляда.

Было установлено, что схемой руководили жители Минска – основатели шести фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Ущерб превысил 80 000 рублей, было арестовано имущество на сумму более 130 000 рублей, задержаны машины стоимостью 50 000 долларов.