Беларусбанк вводит новые ограничения для снятия наличных с 4 августа

С 4 августа Беларусбанк вносит ограничения для повышения безопасности карт. Об этом сообщается в пресс-службе финучреждения.

Теперь для токенов, создаваемых в мобильных сервисах, будут установлены лимиты на снятие наличных: до 600 рублей в день для карт «Бархат» и до 1 000 рублей для других карт.

Для изменения лимита нужно будет обратиться в банк или контакт-центр.

Также запрещено оплачивать азартные игры и участие в лотереях по картам «Зебра», «Карта учащегося» и «Детская». Помимо этого, введена и минимальная сумма перевода в юанях – 8 CNY.