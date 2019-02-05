«Было дело, когда государство ушло под воду. Это всегда выдумано». Белоруски едут в США на конкурс по международному праву

В Беларуси подвели итоги национального отборочного этапа юридического конкурса им. Джессопа. Представлять нашу страну в Вашингтоне отправятся сразу две команды студентов. Однако, звание лучших в республике – у учащихся БГУ.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – участницы команды факультета международных отношений БГУ на конкурсе по международному праву имени Ф. Джессопа – Алена Приходько, Алисия Иванова и их тренер – Татьяна Зинякова.

Не все в Беларуси знают о таком конкурсе имени Ф. Джессопа. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее. Елена Приходько, участница команды ФМО БГУ на конкурсе по международному публичному праву им. Ф. Джессопа:

Конкурс имени Джессопа – это симуляция заседания в Международном суде ООН. И команды готовятся выступать и за истца, и за ответчика. Представляют свои устные позиции, перед этим отправляем свои письменные позиции. Какая проблема теоретически может на конкурсе рассматриваться? Глобальное потепление, например?

Татьяна Зинякова, тренер команды ФМО БГУ на конкурсе по международному публичному праву им. Ф. Джессона:

Было даже дело, когда государство полностью ушло под воду. Это всегда выдумано. В наш год тема касалась биоразнообразия, вымирающих видов, касалась традиционного знания народов и прав.

Задания получают все страны одинаковые? Алисия Иванова, участница команды ФМО БГУ на конкурсе по международному публичному праву им. Ф. Джессопа:

Да, одно задание для всех стран. Это кейс – комплексная задача. Она примерно 20 страниц. Все страны получают эту задачу в одно и тоже время, и ребята из разных стран начинают работать. Сколько стран участвуют в соревнованиях? Алисия Иванова:

Около 100 стран участвуют. Как стать участником соревнования? Алисия Иванова:

Нужно быть выдающимся студентом, прежде всего. В каждом университете проводится отбор из желающих студентов, и после этого уже отбирают 4-5 человек самых лучших, самых сведомых в международном праве. Знание английского языка обязательно, что ещё? Алисия Иванова:

Да, конечно. Знание права. Как определяли сильнейшую команду, кто судил конкурс? Елена Приходько:

Было 5 судей из разных стран. Из России, и белорусы. Татьяна Зинякова:

Жюри приезжало сюда. Были и подготовительные раунды, и полуфиналы, и финал. И на разных этапах были разные судьи. Они приезжали из Канады, Великобритании, Эстонии. И белорусские судьи, безусловно, были. Были ли у Беларуси уже победы в соревнованиях? Татьяна Зинякова:

Мы пока что не побеждали, но в 2016 году, когда я была ещё участницей, а не тренером, наша команда занимала второе месте в мире из 116 команд по письменной позиции. И мы стали первой командой из Беларуси, которая дошла до 1/8 финала. То есть мы были одной из 16 лучших команд – это тоже был факультет международных отношений и кафедра международного права.

Как вы готовитесь к соревнованиям? Алисия Иванова:

Как говорит мой папа: «Чтобы хорошо говорить, нужно много говорить». И поэтому у нас очень часто тренировки устные. Мы готовимся так же, как мы выступаем уже перед судьями. И просто проигрываем различные варианты, «углы» нашей позиции, чтобы понять, что звучит хорошо, что нужно доработать. Конечно, это много исследований, много перелопаченных книг и всяких различных статей высококвалифицированных юристов. Без этого никуда. Как будут проходить соревнования? Татьяна Зинякова:

Там будут присутствовать судьи Международного суда ООН. То есть того самого суда, который мы моделируем. Финал конкурса в Вашингтоне судят настоящие судьи суда.

И теоретически кто-то из них может пригласить кого-то из девчонок на работу? Татьяна Зинякова:

Почему нет? Да, это возможно. Есть многие участники, которые становятся интернами в суде, помощниками судей. Из какой области будут вопросы в этом году, предполагаете? Елена Приходько:

У нас из самых актуальных – это проблема защиты окружающей среды. Как раз-таки, эту проблему мы и будем рассматривать в нашем деле. Когда состоятся соревнования в США? Татьяна Зинякова:

Апрель. Весна, когда цветёт cherry blossom так называемый в Вашингтоне.