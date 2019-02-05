«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину

В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, кто виноват в том, что новая стиральная машина оказалась неисправной. Выбирая подарок ко дню рождения внучки, Наталья долго не думала – молодой семье дочери срочно нужна новая стиральная машина.

Наталья Луцкая:

У меня у самой стиральная машина марки LG, и я ей довольна. И я предложила дочке приобрести такую же. Она нашла в интернет-магазине. Но радоваться покупке пришлось недолго. Уже во время первой загрузки, у прибора заискрилась вилка, а через 15 минут обычной стирки обгорела проводка. Женщина тут же вызвала специалистов сервисного центра. Наталья Луцкая:

Они сказали, что неисправна розетка. Мы обратились в ЖЭС, пришёл электрик, проверил – здесь всё нормально. Акт его осмотра есть.

Убедившись, что электрика в квартире исправна, покупатели снова обратились к продавцу. На этот раз удалось добиться, чтобы у бьющей током стиральной машины заменили шнур. Правда, проблема не решилась. Дальше – больше! Магазин уверял: всё дело в неисправной плате управления и заменил и её. Но и это не помогло! Только спустя несколько недель опасный для жизни товар забрали в сервисный центр для диагностики.

Наталья Луцкая:

После этого я уже отказывалась и просила, чтобы они мне выплатили деньги. Я хотела расторгнуть. Но они настояли, забрали машину и тут же написали, что машина в исправном состоянии. Неисправную технику женщина взяла в рассрочку и исправно платила по долгам. Терпение героини лопнуло, когда спустя три месяца ремонта ей вместо новенькой машины вернули рухлядь.

Наталья Луцкая:

Начали стирать, включили интенсивную стирку: барабан еле-еле крутится, на табло – время сушки и отжима, 10 минут. Мы засекли время: уже прошло 5 минут, а на табло – всё 10.

Елена Мойсейчик, юрист:

Согласно закону «О защите прав потребителей» продавец обязан выполнить требования потребителя, а именно – устранить дефект в рамках взятых на себя гарантийных обязательств в течение 14 дней. Соответственно, продавец не имел права держать стиральную машину в сервисном центре 3 месяца.

Хозяева успели воспользоваться покупкой всего пару раз. И даже после нескольких ремонтов опасаются за свою жизнь. Наталья Луцкая:

Выскакивают искры и запах прогоревшей пластмассы. Честно говоря, мы боимся, что произойдет какое-то короткое замыкание, или током убьёт, или пожар будет. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» попыталась поговорить с директором фирмы, но его не оказалось на месте. А юрист наотрез отказался реагировать на жалобы покупательницы. Юрист фирмы:

Продавец от комментариев отказался. Комментарии мы давать не будем.

В обществе по защите прав потребителей уверяют: при покупке бытовой техники больше всего нареканий на брак именно в интернет-магазинах. Такие продавцы, как правило, не называют своего местонахождения. В товарном чеке Натальи не указана ни дата покупки, ни фамилия директора компании, как того требует закон.

Любовь Кистерная, юрист ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Потребителю нужно по чеку, в котором указывается имя индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица, обратиться в юридический отдел Мингорисполкома, чтобы установить адрес продавца. И потом по этому адресу отправить претензию. Специалисты напоминают: в конце прошлого года был обновлён перечень товаров, которые можно вернуть продавцу – и бытовая техника в этот список не входит. С одним лишь «но» – покупатель не может отказаться лишь от исправного товара!