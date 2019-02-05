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«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину

05 февраля 2019 10:48
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В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, кто виноват в том, что новая стиральная машина оказалась неисправной.

Выбирая подарок ко дню рождения внучки, Наталья долго не думала – молодой семье дочери срочно нужна новая стиральная машина.  

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-1

Наталья Луцкая:
У меня у самой стиральная машина марки LG, и я ей довольна. И я предложила дочке приобрести такую же. Она нашла в интернет-магазине.

Но радоваться покупке пришлось недолго. Уже во время первой загрузки, у прибора заискрилась вилка, а через 15 минут обычной стирки обгорела проводка. Женщина тут же вызвала специалистов сервисного центра. 

Наталья Луцкая:
Они сказали, что неисправна розетка. Мы обратились в ЖЭС, пришёл электрик, проверил – здесь всё нормально. Акт его осмотра есть.

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-4

Убедившись, что электрика в квартире исправна, покупатели снова обратились к продавцу. На этот раз удалось добиться, чтобы у бьющей током стиральной машины заменили шнур. Правда, проблема не решилась. Дальше – больше! Магазин уверял: всё дело в неисправной плате управления и заменил и её. Но и это не помогло! Только спустя несколько недель опасный для жизни товар забрали в сервисный центр для диагностики.

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-7

Наталья Луцкая:
После этого я уже отказывалась и просила, чтобы они мне выплатили деньги. Я хотела расторгнуть. Но они настояли, забрали машину и тут же написали, что машина в исправном состоянии.

Неисправную технику женщина взяла в рассрочку и исправно платила по долгам. Терпение героини лопнуло, когда спустя три месяца ремонта ей вместо новенькой машины вернули рухлядь. 

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-10

Наталья Луцкая:
Начали стирать, включили интенсивную стирку: барабан еле-еле крутится, на табло – время сушки и отжима, 10 минут. Мы засекли время: уже прошло 5 минут, а на табло – всё 10.

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-13

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-15

Елена Мойсейчик, юрист:
Согласно закону «О защите прав потребителей» продавец обязан выполнить требования потребителя, а именно – устранить дефект в рамках взятых на себя гарантийных обязательств в течение 14 дней. Соответственно, продавец не имел права держать стиральную машину в сервисном центре 3 месяца.

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-18

Хозяева успели воспользоваться покупкой всего пару раз. И даже после нескольких ремонтов опасаются за свою жизнь.

Наталья Луцкая:
Выскакивают искры и запах прогоревшей пластмассы. Честно говоря, мы боимся, что произойдет какое-то короткое замыкание, или током убьёт, или пожар будет.

Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» попыталась поговорить с директором фирмы, но его не оказалось на месте. А юрист наотрез отказался реагировать на жалобы покупательницы. 

Юрист фирмы:
Продавец от комментариев отказался. Комментарии мы давать не будем.

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-21

В обществе по защите прав потребителей уверяют: при покупке бытовой техники больше всего нареканий на брак именно в интернет-магазинах. Такие продавцы, как правило, не называют своего местонахождения. В товарном чеке Натальи не указана ни дата покупки, ни фамилия директора компании, как того требует закон. 

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-24

Любовь Кистерная, юрист ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Потребителю нужно по чеку, в котором указывается имя индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица, обратиться в юридический отдел Мингорисполкома, чтобы установить адрес продавца. И потом по этому адресу отправить претензию.

Специалисты напоминают: в конце прошлого года был обновлён перечень товаров, которые можно вернуть продавцу – и бытовая техника в этот список не входит. С одним лишь «но» – покупатель не может отказаться лишь от исправного товара! 

«Током убьёт или пожар будет»: фирма отказывается отдавать деньги минчанке за неисправную стиральную машину-27

Любовь Кистерная:
Здесь идёт вопрос о существенности недостатка. Этот недостаток должен оставлять более 30% от стоимости этого товара.

Официального ответа на жалобу Натальи от продавца пока нет. По закону она может потребовать провести независимую экспертизу. После заключения экспертов и станет понятна причина неисправности. Юристы стоят на своём: покупательница вправе требовать компенсации морального вреда. После многочисленных ремонтов внешний вид стиральной машины говорит сам за себя.

# Интернет-мошенничество # общество # Елена Мойсейчик # Любовь Кистерная

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