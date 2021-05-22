Тимур Пряхин о политическом блогерстве: надо сколотить команду и оказывать эффективное противодействие

Новости Беларуси. Создание белорусского союза блогеров, работа в медиапространстве и информационная безопасность в социальных сетях. Эти темы 22 мая были во внимании участников форума блогеров и лидеров общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча не первая, но каждый раз на площадке обсуждают актуальные вопросы. И сегодня один из них – формирование блогерского сообщества. Участниками такой команды станут настоящие патриоты-единомышленники, те, кто искренне переживает за страну. Их будут обучать профессиональным навыкам, в том числе и создавать качественный контент в медиасреде.

Тимур Пряхин, организатор форума:

На самом деле в Беларуси достаточно много блогеров. Есть успешные блогеры, которые занимаются преимущественно созданием развлекательного контента. Что касается, например, политических блогеров, которые связаны с политикой, они тоже есть, есть давно. К сожалению, занимались ими иностранные государства. И это вылилось в то, что вылилось. И там видна рука мастера, там системный подход, там видно, что у людей брендбук определенный, раскрутка и так далее. То есть это видно невооруженный взглядом. Поэтому нам надо сколотить свою команду и работать в этом направлении, чтобы оказывать эффективное противодействие.

Антон Шабашов, блогер:

Мы же пример подаем. Каждый из нас ведет свой блог, ведет его по-своему. Своей подачей, своим опытом делятся именно здесь: как продвигаться в соцсетях, что где лучше размещать и так далее, если заблокировали. Вот у меня заблокировали уже три Instagram-аккаунта. За мнение. Поэтому сейчас уже появилась наша разработка, благодаря таким объединениям, как восстанавливать страницы.