Были политологи, прокуроры, руководители предприятий. Выставка и диалоговая площадка на тему холокоста собрали почти 200 минчан

Новости Беларуси. Диалоговая площадка о преступлениях «Армии Крайова» прошла в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инициатором выступила Московская районная организация «Белая Русь». Участниками встречи стали почти 200 человек. Известные политологи, прокуроры, руководители предприятий, педагоги. Помимо диалога каждый смог посетить выставку «Холокост глазами художников».

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь»:

Проекция видения студентов, то есть их эмоции, их чувства выражены в этих работах. Выставку сегодня представил строительный колледж имени Каменского. А автор идеи этой выставки, которую поддержал именно колледж, это малолетняя узница Фрида Рейзман.

Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района:

Без памяти невозможно строить настоящее и будущее. Историческая память как раз является тем нравственным стержнем, который связывает поколения.