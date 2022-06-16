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Были политологи, прокуроры, руководители предприятий. Выставка и диалоговая площадка на тему холокоста собрали почти 200 минчан

16 июня 2022 13:33
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Новости Беларуси. Диалоговая площадка о преступлениях «Армии Крайова» прошла в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Были политологи, прокуроры, руководители предприятий. Выставка и диалоговая площадка на тему холокоста собрали почти 200 минчан-1

Инициатором выступила Московская районная организация «Белая Русь». Участниками встречи стали почти 200 человек. Известные политологи, прокуроры, руководители предприятий, педагоги. Помимо диалога каждый смог посетить выставку «Холокост глазами художников».

Были политологи, прокуроры, руководители предприятий. Выставка и диалоговая площадка на тему холокоста собрали почти 200 минчан-4

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь»:
Проекция видения студентов, то есть их эмоции, их чувства выражены в этих работах. Выставку сегодня представил строительный колледж имени Каменского. А автор идеи этой выставки, которую поддержал именно колледж, это малолетняя узница Фрида Рейзман.

Были политологи, прокуроры, руководители предприятий. Выставка и диалоговая площадка на тему холокоста собрали почти 200 минчан-7

Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района:
Без памяти невозможно строить настоящее и будущее. Историческая память как раз является тем нравственным стержнем, который связывает поколения.

Были политологи, прокуроры, руководители предприятий. Выставка и диалоговая площадка на тему холокоста собрали почти 200 минчан-10

Представили во время диалоговой площадки и книгу «Геноцид белорусского народа» под редакцией Андрея Шведа. В ее основе сведения из архивов, допросы свидетелей, экспертные исследования.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Цыбин # Валентин Коноплев # Фрида Рейзман # Фотофакт

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