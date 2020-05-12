Николай Мартынов: «Внук говорит: «Дед, ты работай пока. Я вместо тебя буду»

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы сказали, что это на генном уровне передаётся профессия обувщика – Ваш отец занимался изготовлением обуви. Вы долгое время занимаетесь. Я знаю, что теперь сын подтягивается. Это уже своего рода династия?
Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Я думаю, что да. В любом случае, я мечтаю и хочу. Но пока так видится и получается, что это семейный бизнес, во-первых. И сегодня это уже можно называть династией. Потому что те так называемые валенки – отец был шаповалом, и в районе его знали как одного из лучших производителей обуви – можно смело считать, что это уже сегодня в третьем поколении.
«Когда сейчас фильмы показывают 50-ых, они просто как бальзам». Николай Мартынов рассказал о детстве
Вадим Щеглов:
А сын с энтузиазмом подошёл?