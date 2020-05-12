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Николай Мартынов: «Внук говорит: «Дед, ты работай пока. Я вместо тебя буду»

12 мая 2020 09:59
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Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы сказали, что это на генном уровне передаётся профессия обувщика – Ваш отец занимался изготовлением обуви. Вы долгое время занимаетесь. Я знаю, что теперь сын подтягивается. Это уже своего рода династия?

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Я думаю, что да. В любом случае, я мечтаю и хочу. Но пока так видится и получается, что это семейный бизнес, во-первых. И сегодня это уже можно называть династией. Потому что те так называемые валенки – отец был шаповалом, и в районе его знали как одного из лучших производителей обуви – можно смело считать, что это уже сегодня в третьем поколении.

«Когда сейчас фильмы показывают 50-ых, они просто как бальзам». Николай Мартынов рассказал о детстве

Вадим Щеглов:
А сын с энтузиазмом подошёл?

Николай Мартынов: «Внук говорит: «Дед, ты работай пока. Я вместо тебя буду»-1

Николай Мартынов:
Да, тоже ему это нравится. И он занимается этим делом. Это не то, что принудительно, и ты обязан. При сегодняшних выборах, более модные профессии есть. Но я думаю, он останется в этой профессии до конца. И я надеюсь. Но пока внуки – они малые. Внук говорит: «Дед, ты работай пока. Я вместо тебя буду». Но в детстве это мы всегда можем.

Вадим Щеглов:
Мне кажется, Вы во внуке даже больше видите потенциального обувщика, чем в сыне.

Николай Мартынов:
Да. Я думаю, что даже внук может быть.

Вадим Щеглов:
В общем, перешагнёт вас всех.

# Бизнес в Беларуси # общество # Николай Мартынов # Вадим Щеглов

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