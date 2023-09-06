«Были красивые цветущие деревни». Как восстанавливался Добруш после аварии на Чернобыльской АЭС?

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – почетный гражданин города Добруша Александр Старотиторов.

Александр Старотиторов, почетный гражданин города Добруша:

Я коренной житель Добрушского района. Я здесь родился и здесь прошло вся моя трудовая биография. И я переживал вместе с жителями города и района все вехи его развития. Были, конечно, и трагические, включая Чернобыльскую аварию на АЭС. Александр Михайлович Старотиторов родился в Добрушском районе. С отличием окончил Витебский ветеринарный институт. Общий стаж работы 43 года. Награжден медалью за трудовые заслуги Орденам Преподобного Сергея Радонежского III степени. Подполковник в отставке, дважды возглавлял Добрушский райисполком. Ныне председательствует в Добрушском районном совете Белорусского общественного объединения ветеранов. Возглавляет районную организацию Белорусского союза военных моряков. Заместитель председателя областной федерации борьбы. Почетный гражданин города Добруша.

Александр Старотиторов:

Я помню это здание даже лет 50 назад, когда здесь был интернат для детей многодетных семей, которые учились в 7, в 8 классе. Здесь был учебный процесс, естественно, и трудовое воспитание. Был одним из лучших интернатов в нашей области по этому направление в этой категории. В связи с произошедшей аварий чернобыльской все было здесь законсервировано, отселено. Усадьба представляет исторический интерес для многих туристов, приезжают даже из Питера, приезжают из Москвы. Он включен в посещение нашего кольца Гомеля, естественно, только с оформлением документов, разрешающих посещение зоны отчуждения. Это здание центральной усадьбы, колхоза «Рассвет», в котором я в далеком 1980-м году был представлен коллективу колхоза в этом помещении в должности председателя колхоза. И я помню тот день, когда прошлось принимать решение по отселению людей из этих населенных пунктов после взрыва на Чернобыльской АЭС. Проблема была для многих непонятна, неизвестна, все это приходилось нам решать совместно с нормативными документами в нашей республике по отселению, но в моральном плане было это очень трудно, тяжело.

Город Добруш расположен в Гомельской области на реке Ипуть, последствия Чернобыльской техногенной катастрофы для города и района оказались чрезвычайно тяжелыми. Добруш и некоторые населенные пункты относятся к зоне радиоактивного загрязнения. Для разрешения проблем, возникших после радиационной катастрофы, были разработаны и приняты законы, которые на государственном уровне обеспечивают социальную защиту пострадавшим гражданам и регулируют различные виды деятельности на загрязненных территориях.

Александр Старотиторов:

Конечно, это трагедия, трагедия неповторимая. Самое страшное, что людям пришлось менять свой не то что образ жизни, а уклад. Мы встречали людей, которые из сельской местности уехали в города, они сидят и плачут на балконах. Поэтому вы видите, здесь хорошие были дома. Кирпичная кладка, хороший кирпич был, дальше там библиотека, Дом культуры, в каждой деревне практически были объекты торговли. Магазин продовольственный, товары повседневного спроса были. Даже библиотеки были в каждой деревне, был клуб. То есть шли житейские события, свадьбы, детский садик мы построили на 50 человек. Поэтому автономно мы жили, независимо от центра, у нас здесь жизнь была и производственная, и культурная, и школа была, и спортом занимались. Потому что были построены и спортзалы, зона отдыха была хорошая. Это здание представляло собой библиотеку, Дом культуры такой, рядом магазин был. То есть люди были обеспечены всем. Было автобусное сообщение из Добруша. Поэтому жизнь кипела и теплилась. Здесь сегодня с болью вспоминаю, это было почти уже 40 лет назад. Строили на века, надежное строение было.

Беларусь больше пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В первую очередь в Гомельской области, в Могилевской, Брестской, практически в каждом районном центре, где были произведены отселения населения, построены эти памятники, которые указаны в названии деревень этих, которые на момент были полностью цельные. Этот список, к сожалению, еще продолжают, потому что там по два-три домовладения остались, но они уже закрываются. Были красивые цветущие деревни со всем набором социальных бытовых объектов: школы, детские садики, торговля, бытовое обслуживание. Ежегодно на этом памятнике проходят мероприятия, посвященные этой трагической дате – 26 апреля 1986 года.