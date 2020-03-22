Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково»

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией по возвращению на родину туристов, застрявших за рубежом. Масштабную работу проводят белорусские дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента МИД сориентировал все загранучреждения на максимальное содействие и помощь белорусам, которые оказались в сложной ситуации.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

До вчерашнего вечера неразрешенным оставался вопрос эвакуации граждан через Москву. Однако 21 марта правительство России утвердило распоряжение, согласно которому белорусы могут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран.