Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией по возвращению на родину туристов, застрявших за рубежом. Масштабную работу проводят белорусские дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией по возвращению на родину туристов, застрявших за рубежом. Масштабную работу проводят белорусские дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По поручению Президента МИД сориентировал все загранучреждения на максимальное содействие и помощь белорусам, которые оказались в сложной ситуации.
Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа
До вчерашнего вечера неразрешенным оставался вопрос эвакуации граждан через Москву. Однако 21 марта правительство России утвердило распоряжение, согласно которому белорусы могут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран.
При этом отдельные случаи, когда наших соотечественников не берут на российские борта, все же наблюдаются.
Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран
22 марта еще более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково». На борту были в том числе граждане Армении, Украины и Литвы. Все они прошли необходимый медицинский контроль.