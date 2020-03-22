Прямой эфир

Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково»

22 марта 2020 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией по возвращению на родину туристов, застрявших за рубежом. Масштабную работу проводят белорусские дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково»-1

По поручению Президента МИД сориентировал все загранучреждения на максимальное содействие и помощь белорусам, которые оказались в сложной ситуации.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

До вчерашнего вечера неразрешенным оставался вопрос эвакуации граждан через Москву. Однако 21 марта правительство России утвердило распоряжение, согласно которому белорусы могут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран.

Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково»-4

При этом отдельные случаи, когда наших соотечественников не берут на российские борта, все же наблюдаются.

Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран

22 марта еще более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково». На борту были в том числе граждане Армении, Украины и Литвы. Все они прошли необходимый медицинский контроль.

Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково»-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы максимально обезопасить». Одинокие пожилые люди могут отправить вместо себя в магазин соцработников
22 марта 2020 12:41

«Чтобы максимально обезопасить». Одинокие пожилые люди могут отправить вместо себя в магазин соцработников

«Нельзя превращаться в откормленных гусей, понимаете?» Анонс программы «Неделя»
22 марта 2020 12:07

«Нельзя превращаться в откормленных гусей, понимаете?» Анонс программы «Неделя»

В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус
22 марта 2020 11:55

В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус