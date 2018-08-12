Юлия Огнева: «Журналисты БелТА прекрасно осознают свое предназначение. Быть первоисточником»

Новости Беларуси. Громкая новость 7 августа: Следственный комитет провел обыски и задержания в нескольких крупных компаниях. Причина – подозрение в незаконном доступе к платной информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не так уж и громко, не правда ли? Могло бы быть, если бы не имена и род деятельности. «Белорусское телеграфное агентство» обратилось в милицию, чтобы установить причину сбоя в доступе к платной подписке. Выяснилось, что в 2017 и 2018 годах без ведома и согласия агентства было совершено более 15 тысяч подключений к информации, которая хранилась в компьютерной системе предприятия. Обыски и задержания прошли в офисах «Тут Бай Медиа», БелаПАН, Realt.by. Независимых СМИ, как они сами себя определяют. А еще в редакциях газет «Культура» и «Наука». Правда, это мало кто заметил. Возможно потому, что не они кричат о своей якобы независимости.

Подозрения сводятся к тому, что журналисты указанных изданий использовали логины и пароли для первоочередного доступа к информационной ленте БелТА, хотя покупателями это платной услуги не являлись. Не хочется выражаться, но лучше не скажешь: по итогу попросту «тырили» новости. Я только повторяю. Мне сложно быть объективной, потому что еще полгода назад я работала в БелТА. И я точно знаю цену каждой секунды, когда пишешь новость. А 15 минут разницы между появлением информации на ленте и на официальном сайте – иногда целая вечность. А еще я точно знаю, что журналисты БелТА очень нужны. Причем отнюдь не госСМИ. Достаточно отследить цитируемость, благо, сейчас ссылки ставят почти всегда. И дело не в первоочередном доступе к информации, который теоретически есть у «Белорусского телеграфного агентства». Коллеги, давайте быть честными: работали же вместе на мероприятиях. Каждый новостник узнает свою цитату с закрытыми глазами – редкий спикер говорит так, чтобы не нужно было корректировать. А еще журналисты БелТА ходят туда, куда надо пойти и куда не пойдут остальные, даже если пригласят. А новость – она такая, может найтись где угодно.