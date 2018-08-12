Как выглядят те самые учебники с QR-кодами и дополненной реальностью? Как их готовят? Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. 1 сентября в распоряжении белорусских школ будет более 40 новых учебных пособий. В основном – у четвертых и восьмых классов, потому что они будут учиться по обновленным программам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главное ноу-хау – активное использование QR-кодов и дополненной реальности. На лицо попытки разговаривать с подрастающим поколением на его языке. Подробности в сюжете Алены Сыровой.

В считанные секунды оживить любой из рисунков в книге меньше чем через месяц смогут тысячи школьников. Дополненная реальность – одно из ноу-хау учебных пособий, увидевших свет в 2018 году. Усовершенствованные учебники оценят в основном 4-классники и 8-классники. Программа обучения у них изменилась, а это веский повод для замены теоретической базы.

Алена Сырова, корреспондент:

Не возникало такой мысли – с 1 по 11 класс всем в один год выдать новые учебники? Людмила Романовская, начальник методического центра Национального института образования:

Мысль хорошая, но мы ее будем реализовывать к 1 сентября 2019 года. Тогда все – и 9, и 10, и 11 классы – получат новые учебники. Современный учебник реализует и так называемую навигационную функцию. Располагаются т.н. знаки-символы (в данном случае QR-код), которые направляют ученика к дополнительным источникам информации.

Каждый ученик может оживить картинку. В частности, в учебнике по физике для 8 класса у нас оживляется большое количество лабораторных опытов.

Все учебники в Беларуси готовятся на конкурсной основе – выбирают лучший авторский коллектив. Как правило, сильнейшим оказывается союз ученых, методистов и учителей-практиков. Совместными усилиями они готовят рукопись, которой позже предстоит пройти десятки экспертиз и корректировок, прежде чем она попадет в издательство, где и приобретет знакомую всем форму учебника.

Галина Бабаева, заведующий редакцией методической подготовки изданий издательства «Народная асвета»:

После того, как уже готовы и текст, и иллюстрации, прочитано корректорами, происходит процесс верстки, готовится оригинал-макет. То есть можно сказать, что картинки совмещаются с текстом. Тут уже работает и технический редактор, и художественный, и, конечно, автор. После вычитки, второй корректуры – это уже готовый оригинал-макет, который мы направляем на подтверждение грифа в Национальный институт образования.

Бумажные учебники все чаще стараются дублировать в электронном виде. Неудивительно, что первым стало издание по информатике. Еще в 2017 году приложение «обкатали» семиклассники – в 2018 оценят и ученики шестых классов.

Екатерина Даниленко, ведущий редактор издательства «Народная асвета»:

Если у них есть с собой смартфоны, мобильные телефоны, планшеты, можно использовать электронное приложение. Оно полностью соответствует содержанию учебного пособия. Можно ознакомиться с основным содержанием параграфа, сбоку имеется вспомогательная колонка.

Для того, чтобы найти конкретный пример, который описан в основном тексте, мы нажимаем на ссылку, и тут же появляется на цветном фоне сам пример. В конце, после содержания параграфа, находятся тесты: ребенок, изучив материал, может ответить на вопросы.

Новые учебники в 2018 году получат и ребята с нарушениями зрения. Их пособия тоже стали красочнее – так проще отыскать нужный предмет на полке. Историю отметили красным цветом, биологию зеленым. А вот места такие особенные учебники по-прежнему занимают много.

Алена Сырова:

В обычном учебнике 198 страниц, а книга шрифтом Брайля?

Татьяна Белинская, заведующий редакцией по выпуску изданий шрифтом Брайля:

В среднем (мы стараемся не выходить за рамки) это в среднем где-то 140 страниц. В книге для слабовидящих и незрячих детей карта будет дана в фрагментах.

Все будет описано и подписано, какой это фрагмент, название карты. Таким образом, абсолютно незрячие дети точно с таком же плане получают образование и знание, как и обычный зрячий ребенок.

Помимо многочисленных отличий в оформлении, учебники меняют начинку – становятся кладезем знаний, легко применяемых в повседневной жизни. Так, например, геометрию в 7 классе изучать отныне будут сквозь призму архитектуры.

Алена Ждановская, заведующий отделом редакции художественно-графического оформления издательства «Народная асвета»:

Я не помню со своего курса обучения геометрии, хотя это было давно, такие задачи. Там есть совершенно простые практические задачи, которые любому человеку могут в жизни оказаться нужны. Например, рассчитать площадь ламината в сложной комнате. Реальная геометрия: по реальной геометрии, например, самолет летит из Минска в Нью-Йорк. Человек может представить себе и вычислить совершенно реальную ситуацию. Но опять же, эта ситуация всегда привязана к нашей стране.

Август – традиционно самая жаркая пора на минском полиграфкомбинате. Печатают исключительно учебники и ко Дню знаний планируют издать более 3 миллионов экземпляров.