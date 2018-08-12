Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района

Новости Беларуси. Молодость на то и молодость, чтобы найти, чем себя развлечь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

У парней и девушек, живущих в городе, ассортимент развлечений и средств достижения искомой степени расслабления, конечно, больше, чем у молодежи в сельской местности. Зато там понятнее: главная тусовка – на дискотеке в клубе. И, как выясняется, она вполне может посоперничать с городской. В чем именно?

Если театр начинается с вешалки, то дискотека – с причёски и макияжа. Подруги Оксана Костюкевич и Татьяна Моргуж привычным взмахом кисти стирают с лица будни. Выходные стартуют с танцев – это лучший антистресс.

Татьяна Моргуж, житель деревни Буденовка:

Бывает иногда и спонтанно. И не делаем причесок, легкий макияж. И ноги в руки – и поехал сюда.

Сюда – это в деревню Гроди. Перед дискотекой – к подруге. Пока любимые песни лишь на компьютере, но скоро и на танцполе. Девушки оставили заявку в соцсети группы «Дискотека Гроди».

Собственная группа в соцсети – удачный ход сельского клуба. Почти 1000 подписчиков, информация о вечеринках, розыгрыши, фото- и видеоотчеты. Ди-джей Андрей Тарасевич – студент, днем подрабатывает трактористом в местном хозяйстве, вечером – в клубе. Прямо сейчас принимает музыкальные интернет-заявки. На этот вечер заготовлено больше 20 плей-листов.

Андрей Тарасевич, ди-джей:

Сразу я начинаю включать более молодежные. А потом, уже в середине, ближе под конец, они слушают все, абсолютно все. Им уже все нравится, они хотят танцевать под любое.

Станислава Томашевич, заведующий отделом культуры и досуга деревни Гроди:

У нас есть такая светомузыка, которую покупала молодежь. Если мы начали приобретать дым-машины, а дыма нету, дым заканчивается, молодежь покупала и привозила. Они тоже идут нам навстречу, они этого хотят. Почему едут? Потому что, наверное, знаете, мы все, вся команда, ставит себя на место молодежи.

Как объяснить феномен этого места, точно никто не ответит. Пожалуй, лучше увидеть своими глазами. Дискотека в небольшой деревне Гроди каким-то невероятным образом стала самым модным местом в округе. Сюда едет молодежь даже из города. Дискотека начинается в 10 вечера. Но, говорят, народ начинается подтягиваться ближе к 11-ти. Собственно, так было всегда.

И точно, дело близится к полуночи, а на парковке уже нет свободных мест. В зале – около двух сотен человек и душевная атмосфера.

Галина Буро, корреспондент:

Это же песня моей юности! Оказывается, ее до сих пор на дискотеках крутят. Микс зарубежных песен, русскоязычных и, конечно, любимые хиты на все времена. Можно не только станцевать, но и спеть.

А вот медленных композиций в репертуаре не густо. Работники клуба объясняют – под них немногие танцуют. Мы провели эксперимент.

Вход всего 2 рубля, но по паспорту, только с 18 лет. А еще выяснилось, что уже давно искоренилось былое противостояния районов, ведь своей молодёжи в Гродях фактически нет – здесь все приезжие, нечего делить.