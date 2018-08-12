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Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района

12 августа 2018 17:27
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Новости Беларуси. Молодость на то и молодость, чтобы найти, чем себя развлечь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-1

У парней и девушек, живущих в городе, ассортимент развлечений и средств достижения искомой степени расслабления, конечно, больше, чем у молодежи в сельской местности. Зато там понятнее: главная тусовка – на дискотеке в клубе. И, как выясняется, она вполне может посоперничать с городской. В чем именно?

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-4

Если театр начинается с вешалки, то дискотека – с причёски и макияжа. Подруги Оксана Костюкевич и Татьяна Моргуж привычным взмахом кисти стирают с лица будни. Выходные стартуют с танцев – это лучший антистресс.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-7

Татьяна Моргуж, житель деревни Буденовка:
Бывает иногда и спонтанно. И не делаем причесок, легкий макияж. И ноги в руки – и поехал сюда.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-10

Сюда – это в деревню Гроди. Перед дискотекой – к подруге. Пока любимые песни лишь на компьютере, но скоро и на танцполе. Девушки оставили заявку в соцсети группы «Дискотека Гроди».

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-13

Собственная группа в соцсети – удачный ход сельского клуба. Почти 1000 подписчиков, информация о вечеринках, розыгрыши, фото- и видеоотчеты. Ди-джей Андрей Тарасевич – студент, днем подрабатывает трактористом в местном хозяйстве, вечером – в клубе. Прямо сейчас принимает музыкальные интернет-заявки. На этот вечер заготовлено больше 20 плей-листов.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-16

Андрей Тарасевич, ди-джей:
Сразу я начинаю включать более молодежные. А потом, уже в середине, ближе под конец, они слушают все, абсолютно все. Им уже все нравится, они хотят танцевать под любое.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-19

Станислава Томашевич, заведующий отделом культуры и досуга деревни Гроди:
У нас есть такая светомузыка, которую покупала молодежь. Если мы начали приобретать дым-машины, а дыма нету, дым заканчивается, молодежь покупала и привозила. Они тоже идут нам навстречу, они этого хотят. Почему едут? Потому что, наверное, знаете, мы все, вся команда, ставит себя на место молодежи.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-21

Как объяснить феномен этого места, точно никто не ответит. Пожалуй, лучше увидеть своими глазами.  Дискотека в небольшой деревне Гроди каким-то невероятным образом стала самым модным местом в округе. Сюда едет молодежь даже из города. Дискотека начинается в 10 вечера. Но, говорят, народ начинается подтягиваться ближе к 11-ти. Собственно, так было всегда. 

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-24

И точно, дело близится к полуночи, а на парковке уже нет свободных мест. В зале – около двух сотен человек и душевная атмосфера.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-27

Галина Буро, корреспондент: 
Это же песня моей юности! Оказывается, ее до сих пор на дискотеках крутят.

Микс зарубежных песен, русскоязычных и, конечно, любимые хиты на все времена. Можно не только станцевать, но и спеть.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-30

А вот медленных композиций в репертуаре не густо. Работники клуба объясняют – под них немногие танцуют. Мы провели эксперимент.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-33

Вход всего 2 рубля, но по паспорту, только с 18 лет. А еще выяснилось, что уже давно искоренилось былое противостояния районов, ведь своей молодёжи в Гродях фактически нет – здесь все приезжие, нечего делить.

Хиты в деревне Гроди: в чем секрет популярности местной дискотеки? Репортаж из самого модного места Ошмянского района-36

Спросить у любого – ответят: танцев до двух ночи мало, нужно продлить время. Уж очень хорошо на этой старой доброй деревенской дискотеке.

# Музыка # общество # Фотофакт

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