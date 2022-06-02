Гуглят даже в Аргентине. Туристический проект «Тропа Великана» готовят под Витебском

Новости Беларуси. В Витебском районе возрождают былую славу самого высокого человека – Федора Махнова. Рост знаменитого исполина составлял 285 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою недолгую жизнь Махнов успел побывать в разных странах и даже континентах, после чего вернулся на малую родину под Витебском. Махнова не стало в 1912 году. Сегодня на местности, где ступала его нога, реализуют проект под названием «Тропа Великана». Пока только это первые шаги в большое дело. «Был звездой мирового уровня». Как жил белорусский великан Федор Махнов с ростом почти 3 метра? Читать здесь.

Дмитрий Збуржинский, инженер Витебского лесхоза:

Работы начались ранней весной после схода снега. Они уже в финальной стадии. По воссозданию «Тропы Великана» было поручено районным исполнительным комитетом помочь для возведения малых архитектурных форм и строений.

К реализации проекта, помимо лесхоза, подключились и дорожные службы. Андрей Кулябкин уверен, что здесь есть большой потенциал для привлечения туристов. Это уже доказывает один из интернет-поисковиков. Запрос о самом высоком человеке из-под Витебска гуглят даже в Аргентине.

Андрей Кулябкин, директор Витебского районного историко-краеведческого музея:

Тропа будет представлять места, значимые в жизни великана. Например, здесь недалеко находятся бывшие водяные мельницы, каменные огромные остовы. Здесь недалеко находится хутор великана. Здесь находится ныне урочище Костюки, а раньше большая деревня, в которой родился и жил великан. В последующем здесь, возможно, появятся и дом-музей, и памятник, и памятный знак.

Памятник самому высокому человеку уже есть в Витебске. Появился он к 140-летию знаменитого великана. Чтобы впечатлиться его размерами, рядом установили обычный стул и сидящую на нем птицу.