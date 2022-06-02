Гуглят даже в Аргентине. Туристический проект «Тропа Великана» готовят под Витебском
Новости Беларуси. В Витебском районе возрождают былую славу самого высокого человека – Федора Махнова. Рост знаменитого исполина составлял 285 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою недолгую жизнь Махнов успел побывать в разных странах и даже континентах, после чего вернулся на малую родину под Витебском.
Махнова не стало в 1912 году. Сегодня на местности, где ступала его нога, реализуют проект под названием «Тропа Великана». Пока только это первые шаги в большое дело.
«Был звездой мирового уровня». Как жил белорусский великан Федор Махнов с ростом почти 3 метра? Читать здесь.
Дмитрий Збуржинский, инженер Витебского лесхоза:
Работы начались ранней весной после схода снега. Они уже в финальной стадии. По воссозданию «Тропы Великана» было поручено районным исполнительным комитетом помочь для возведения малых архитектурных форм и строений.
К реализации проекта, помимо лесхоза, подключились и дорожные службы. Андрей Кулябкин уверен, что здесь есть большой потенциал для привлечения туристов. Это уже доказывает один из интернет-поисковиков. Запрос о самом высоком человеке из-под Витебска гуглят даже в Аргентине.
Андрей Кулябкин, директор Витебского районного историко-краеведческого музея:
Тропа будет представлять места, значимые в жизни великана. Например, здесь недалеко находятся бывшие водяные мельницы, каменные огромные остовы. Здесь недалеко находится хутор великана. Здесь находится ныне урочище Костюки, а раньше большая деревня, в которой родился и жил великан. В последующем здесь, возможно, появятся и дом-музей, и памятник, и памятный знак.
Памятник самому высокому человеку уже есть в Витебске. Появился он к 140-летию знаменитого великана. Чтобы впечатлиться его размерами, рядом установили обычный стул и сидящую на нем птицу.
Виктор Пралич, корреспондент:
Скульптура изготовлена по литературным, газетным и даже афишным описаниям. В руке трость, а на голове цилиндр. Это были неизменные аксессуары Федора Махнова. Есть версия, что именно такой фасон шляпы он носил специально, чтобы скрыть маленький размер головы относительно туловища.
Возможно, эта точка также будет отмечена в туристическом маршруте «Тропа Великана», откуда и будет пролегать большой путь в историю большого человека.