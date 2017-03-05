«Был там, где считал, что может что-то сделать»: подвиг Дмитрия Гвишиани вспоминают в Бресте

Новости Беларуси. Душа на распашку – эта метафора как нельзя лучше отражает характер настоящих грузин. У них в крови не только яркий закавказский темперамент, гостеприимство, но и бесстрашие перед опасностью. Чего стоит подвиг героя Советского Союза Серго Чигладзе, который в первые дни освобождения Беларуси уничтожил более сотни фашистов.

Через полвека настоящий подвиг на белорусской земле совершил Дмитрий Гвишиани. 20-летний курсант Военной академии спас сотни людей в горящем поезде «Брест-Минск», на котором ехал в столицу на учебу. Вместе с товарищами пытался тушить пожар, но в итоге больше всех пострадал от взрыва топлива и погиб.

Борис Гвишиани, отец Дмитрия Гвишиани:

Приехал когда домой и спал. А это с друзьями когда встречался, однокурсниками. В гражданской одежде уже. Это последние его фотографии.

Со дня трагедии минуло уже больше 17 лет. Но вспоминая последние дни жизни своего сына, у Бориса Гвишиани на глаза наворачиваются слезы. Молодой брестчанин после двух курсов Военной академии приехал домой на каникулы. Проводил их в основном с родными, а потом вместе с однокурсниками сел в тот злосчастный поезд.

Борис Гвишиани, отец Дмитрия Гвишиани:

Я ему взял билет на 29-е, скорый поезд «Берлин-Москва». Но поскольку он с друзьями, он его сдал, они поехали. Отъехали за Дрогичин, уже была половина одиннадцатого, загорелся тепловоз. Рация не работала. Пожарку не могли вызвать, тепловоз не могли отцепить.

Поминутную хронологию того рокового вечера сегодня рассказывают и на экскурсиях в родной школе Дмитрия Гвишиани. Внук грузинского горца, ветерана войны, он уже с юных лет проявлял свой мужской характер. И, говорят, больше заботился о ближних, нежели о себе.

Людмила Ерашова, учитель в школе № 30 Бреста:

Он всегда был в гуще всех событий. И едя в поезде в тот момент, это был бы не Дима, если бы туда не побежал. Это его такая черта характера. Он был там, где считал, что может что-то сделать.

Помочь сотне пассажиров поезда четверо курсантов решили не раздумывая. На счету была каждая секунда. Пламя могло переброситься и на вагоны. А они сгорели бы за считанные минуты.

В поезде вспыхнула дикая паника. Двое товарищей Гвишиани начали спешно выводить людей из вагонов. Сам же Дмитрий в это время оказался в непосредственной близости от горящего тепловоза. Как выяснилось позже, это расстояние оказалось для курсанта смертельно опасным.

А потом произошло самое страшное – взрыв топливных баков. Горящего пламени больше всего досталось именно Гвишиани.

Борис Гвишиани, отец Дмитрия Гвишиани:

65% ожогов 3Б степени. Это до кости. Практически несовместимо с жизнью. Его доставили в военный госпиталь. И в ночь на 1 сентября он скончался.

Настоящий шок испытали и там, куда Дмитрий так и не доехал. Сослуживцы курсанта, как только узнали о случившемся, не теряя ни минуты начали записываться в доноры. Дмитрий Хохряков вспоминает: свою кровь или кожу готовы были пожертвовать все без исключения.

Дмитрий Хохряков, однокурсник Дмитрия Гвишиани:

Там даже не стоял вопрос, кто пойдет на помощь. Потому что были готовы все прийти. Не было такого, что «ай, я не знаю, буду, не буду». Мы просто жили как одна семья, один большой коллектив. Все друг другу помогали. Не было такого, что это ваше, это наше. У нас большая одна семья была.

Жизнь 20-летнего курсанта, кажется, только начиналась. Мечта пойти по офицерским стопам деда, уроженца Грузии, постепенно становилась реальностью. Прекрасные отношения с родными и первая любовь.

Светлана Василевская, классный руководитель Дмитрия Гвишиани:

Дима рассказывал о своей первой любви. И когда он говорил, он немножечко грустил. И даже слезинка появилась. И вот то, что молодой человек так может любить, что даже слезинка появилась, тоже показывает чувственность Димы.

Гвишиани. Эту грузинскую фамилию в городе над Бугом да и во всей Беларуси знает каждый. Дмитрий посмертно удостоен Ордена «За личное мужество». Его именем названа пешеходная аллея и школа в том же районе Бреста, а также тепловоз, что в Музее железнодорожной техники. А в скором будущем землю с могилы Гвишиани доставят и в грузинскую Сванетию – на историческую родину героя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.