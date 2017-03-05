«Плохо для хронически не оплачивающих проезд»: будет ли эффективна работа контролеров без жилетов

Новости Беларуси. От 1 до 3 % пассажиров в минских трамваях и троллейбусах – безбилетники. Охотится на этих зайцев целая рота – более сотни контролеров. Заканчивается это порой драматическими погонями. Одну из таких ситуаций на неделе буквально случайно сняла съемочная группа СТВ.

Многих ревизоров профессиональные зайцы уже знают в лицо, но вот заметить их издалека теперь будет сложнее. Минские контролеры, правда, пока только в трамваях, ради эксперимента откажутся от форменных синих жилетов и теперь сольются с толпой. По такому же принципу, например, работают в Германии, а вот в Литве ревизоры носят яркую форму, но в салон транспорта не заходят.

Приживется ли новация в Минске, покажет время.

Новость о том, что контролеры сменят облик, который стал в сознании народным, бурлит в фантазиях. И уже не шепотом такой разговор на каждой из остановок услышать можно.

Сообщения на форуме:

Ок. Теперь я буду требовать удостоверение, долго и придирчиво рассматривать его. И если каждый так станет делать, мало им не покажется.

Когда транспорт подъезжает к остановке, где есть люди даже просто в одежде, похожие на контролеров, сразу же начинается нерест зайцев на улицу.

Наконец-то. А то каждый раз картина маслом: контролеры подождут, пока все зайцы выйдут, а потом заходят. Чтобы проверить 5-7 пассажиров, оставшихся в салоне. И зайдешь в транспорт – все сидят, только контору увидят – фух… Как сдуло. Так что так и надо, этим зайцам.

То, что бои без «правил» стали делом обыденным, для многих уже привычка. Психология или не только.

Борис Никифоров, психолог:

Может быть больше конфликтов, которые будут проявляться в случае «предъявите документы», «а где ваша спецодежда». То есть, другими словами, люди будут просить чисто на психологическом уровне некие атрибуты другого социального статуса этого контролера.

А вот пример того, как в жилете кондуктор может девочку 10 лет высадить из автобуса. За то, что у нее нет справки из школы. Какой билет нужен ребенку в 10 лет?

Яна, ученица 5-го класса:

Я сначала испугалась, потому что ко мне никогда не подходили. Знали, что я школьница. Она злая была, спросила, в каком я классе. Я сказала, что в пятом. Она сказала, что по мне не видно.

Вот она и разница между «видно» и «не видно». Светлана Борисовна – кондуктор со стажем более 10 лет. Безбилетных, можно сказать, чувствует еще до того, как оказывается в транспорте. А они ее глазами протирают.

Светлана Ажар, контролер-ревизор:

Когда ты стоишь на остановочном пункте в форменной одежде, то на тебя смотрят как на обезьяну в цирке. Могут уходить, смотреть, показывать пальцем, что-нибудь говорить. Это вообще поразительно.

На встречу с нами Светлана приехала без напарницы. За несколько остановок пассажир без билета хотел убежать и по желанию или без повредил руку контролеру. Зачем? Теперь в милиции задают вопрос.

Светлана Ажар, контролер-ревизор:

Платить не хотел, хотел убежать. Зацепился своей сумкой за палец, тремиллимитровый штырь проткнул палец контролеру. Поехали в Партизанский РУВД.

Эксперимент протекает на ура. Без жилета от одной остановки до другой ловим и ловим «зайчиков» по трамвайчикам. Только наказать не всегда получается.

Выдержке контролера не позавидуешь, и это, уже поверьте, факт. Люди врут или оправдываются. Но поймать и простить бабушку 85 лет или студента можно. А как быть с другими? Здесь только закон и все.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:

С одной стороны, и пассажиры, которые добросовестно оплатили проезд, жалуются, говорят, что очень много на сегодняшний день граждан, которые пытаются при виде контролера выйти из транспорта. Вторая объективная причина, нам тоже контролеры, конечно, сообщали, и при попытке войти в транспорт очень много пассажиров покидает транспортное средство.

Теперь станет труднее «зайкам» профессиональным, таким как Владислав, распознавать «контору». Но как не платил парень за проезд, с первого курса начиная, так и не будет. И какой бы форма не была.

Владислав Прудник:

Не вижу смысла, проезжая 3-4 остановки, оплачивать проезд. Все заранее предусматривают наличие контролеров на остановках. Будет труднее, но что поделать.

Светлана Ажар, контролер-ревизор:

Метод эффективен, особенно для тех, кто привык ездить бесплатно, привык смотреть в окно, привык глазами ловить форму контролера. Это очень плохо для хронически не оплачивающих проезд.

Говорят еще и о том, что появятся мошенники, которые станут выдавать себя за контролеров. Может, и станут, но ведь изменится только внешний вид, а атрибутика останется прежней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:

Сегодня даже есть пассажиры, которые при виде контролера в жилете, с бейджем, удостоверением, видеорегистратором, который находится поверх одежды, все равно просят предъявить удостоверение, которое не предъявляется, оно находится в открытом виде.

Борис Никифоров, психолог:

Возьмем одного и того же человека. Один будет в одежде обычной, другого мы оденем в дорогой костюм, третьего оденем в форму сотрудника милиции, четвертого – в форму сотрудника милиции с генеральскими погонами. Один и тот же человек, но отношение к нему будет разное. И послушание, соответственно, будет разное.

Насколько полезным будет этот опыт европейский для наших контроллеров, время покажет.