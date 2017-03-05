Милиция Беларуси: синхронность порядка и спокойствия в стране как слаженность при марше на 100-летнем юбилее

Новости Беларуси. Урок мужества ровно 100 лет назад преподал, как тогда было принято говорить, сын кыргызского народа, с молдавской кровью и русским именем Михаил Фрунзе, он же Михайлов, он же Трифоныч, он же товарищ Арсений. Вот сколько партийных псевдонимов было у человека, настоящее имя которого стало одним из самых распространенных советских топонимов. Только в Минске его имя носит улица, станция метро и самый большой столичный район – тоже Фрунзенский.

Под руководством этого бесстрашного человека 4 марта 1917 года в Минске взяли под охрану важнейшие государственные учреждения. Именно этот день считается днем рождения белорусской милиции. 100-летний юбилей те, чья служба на первый взгляд как будто не видна, отметили на неделе.

Выходной даже в День милиции выпадает далеко не каждому сотруднику МВД.

Старший инспектор Юрий Кулакевич навещает отбывающих наказание по месту жительства. Тот случай, когда место встречи изменить нельзя. С 8 вечера до 7 утра обязаны быть дома.

Юрий Кулакевич – в числе тех, кто участвует в праздновании 100-летия белорусской милиции. Подготовку специального сюрприза не мог сорвать ни дождь, ни холод.

Почти 1300 милиционеров, шагающих в ногу, – такое редко увидишь. Строевая подготовка – это все-таки не самое главное в борьбе с преступниками.

Юрий Кулакевич, старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции Партизанского РУВД Минска:

Либо мы делаем все с первого раза, либо над нами будет смеяться вся республика.

17 пеших коробок, а лучше – отрядов правопорядка – прекрасная возможность увидеть белорусскую милицию во всем ее разнообразии.

Красавица, подполковник милиции и мастер спорта по борьбе Елена Абрамович возглавляет женскую пешую коробку. У большинства – милые косички. Наши девушки-милиционеры улыбчивые, но и боевые тоже.

Елена учит мужчин и женщин класть на лопатки нарушителя любой комплекции и роста. Даже если у него в руках нож или пистолет.

Елена Абрамович, старший преподаватель кафедры профессионально-прикладной физической подготовки Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Вот уже 15 лет я занимаюсь любимым делом и передаю свой накопившийся опыт нашим курсантам.

Как показывает жизнь, такой опыт белорусской милиции помогает реже применять оружие.

Участковый Александр Тарасенко голыми руками скрутил вооруженного ножом грабителя. Освободившийся после отсидки искал деньги на выпивку. Даже с родной сестры сорвал золотую цепочку.

Александр Тарасенко, старший участковый инспектор Октябрьского РУВД Минска:

Я не использовал оружие. Для меня было просто дело техники.

В шутке «участковый» от слова «участие» много правды. Вот чтобы в таком простом дворике, каких тысячи, те же бабушки без опасений могли посидеть на лавочке обсудить новости, Александр ходит на работу. И он был в числе маршировавших по проспекту Независимости.

Такие автомобили уже по дорогам не ездят. И послевоенный синий милицейский «Москвич», и легендарные желтые машины ГАИ, и мотоцикл с коляской остались только в старых советских фильмах. Тяжелую технику МВД на наших улицах тоже не встретишь. Слава богу, эти зубры дорог – или в гаражах, или на полигоне.

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:

Милиция должна быть народной, другой не должно быть. Очень безопасно, я один могу гулять и ночью. Это и есть индикатор.

Беларусь – страна спокойная и мирная. Нет надобности милиционерам пересаживаться на броневики. Тем не менее средства отпора на любой случай имеются. Машина-штурмовик с группой из 12 специалистов – кошмар наяву для террористов. А на параде – экспонат, вызывающий восхищение.

Так ладно маршировать милиционеры усиленно тренировались несколько месяцев там же, где мастерство чеканного шага оттачивает рота почетного караула. Сегодня все увидели результат – идеальный строевой порядок и синхронность.

В Минске открылся обновленный музей МВД. 11 тысяч экспонатов — летопись Беларуси глазами милиции. Здесь и одежда «неформальных объединений молодежи 80-х», и современные спецсредства группы «Альфа». В музей приглашает скульптура минского городового, отлитая с реального фото.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Если вы обратили внимание, у него разные погоны на левом и правом плече. Объясняется очень просто. В те времена на службу в полицию брали в основном бывших солдат, которые возвращались с фронтов или со службы в армии. И в дань этой службе они один погон оставляли армейский.

Рядом с городовым – собачка. На торжественном марше кинологи, вернее, их четвероногие помощники, собрали, пожалуй, больше всего лайков. Собаки с умными глазами, – отмечают зрители.

По версии крупнейшей базы данных пользователей из разных стран и городов, Беларусь в десятке государств с наименьшим уровнем преступности. Республика на самых нижних строчках рейтинга 125 стран. Здесь чем ниже, тем лучше. Порядок, спокойствие, а также неподкупность милиции – это практически бренды Беларуси. Особенно хорошо это замечают приезжие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эфир радио «Говорит Москва» (Россия):

Там осталась милиция. Я просто был в Минске в прошлом году. Милиционера подкупить практически невозможно.

Милиция, без преувеличения, занимает важнейшую роль в жизни общества. Телевизионщикам это заметно лучше всего. Сериалы о буднях правоохранителей, криминальные новости – одни из самых рейтинговых. Милиционер всегда остается героем своего времени, потому что он на переднем крае защиты государства и гражданина.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто сегодня вносит главный вклад в мир и спокойствие нашей страны? И любой из нас ответит: это милиционер. Кто лучше всех, я на каждом совещании об этом говорю, знает жизнь в стране? Это участковый милиционер. Он знает все. И если ты хочешь узнать, как живет страна, поговори с участковым. Именно вы на переднем крае, именно вам доверяет народ самое дорогое, что у нас есть. Критикуя, бывая недовольными, люди понимают: без вас не было бы той безопасности и той страны, которой мы сегодня дорожим.

Прошедший на Октябрьской площади необычный парад 4 марта – возможность показать сплоченность белорусского милиционера с обществом в обеспечении правопорядка и стабильности.

Торжественный марш прошел. Его участники вернулись к выполнению основных обязанностей. Разъехалась броневая и ретро-техника, но вот спокойствие, мир и порядок на белорусских улицах остались и идут нога в ногу как на марше.