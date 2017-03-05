Протоиерей Федор Повный – о Куропатах: если на шатком основании построить мемориал, он может обернуться большой провокацией

Новости Беларуси. На неделе мы отправились в урочище Куропаты под Минском вместе с отцом Федором Повным, настоятелем Всехсвятского прихода столицы, чтобы поразмышлять о памяти.

Когда находишься в храме, когда находишься в библиотеке, когда находишься на кладбище, когда находишься на таком месте, невольно говоришь в полголоса, невольно говоришь тихо. Это действительно влияние места, это действительно какое-то внутреннее проявление памяти? И, вообще, что такое память, что это за такое слово, как его можно материализовать?

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Вот место, где мы с вами находимся, это прежде всего трагическое место. Всякий раз, когда я проезжаю мимо него по кольцевой дороге, я осеняю себя крестным знаменем. Несомненно, захоронения заслуживают памяти и почтения. Уважение к людскому горю и историческая, пусть даже нелицеприятная правда, требует внимания к этому месту. Оно должно быть оформлено, чтобы и прохожий, и специально приехавший сюда человек склонил голову перед умершими, помолился и задумался о жизни. Хорошо, если этот уголок Минска будет архитектурно и ландшафтно красивым.

Мне кажется, здесь как раз могли бы проявить себя молодые люди, опять-таки, совершенно разных взглядов. В белорусском понятии слово «толока»: взял грабли, взял метелку и приведи в порядок территорию. А сейчас как раз подходящее для этого время.

Протоиерей Федор Повный:

Совершенно верно вы говорите. Начать нужно с малого. Каждый должен сделать свое дело и каждый должен внести правильную лепту в формирование и сохранение исторической памяти. Историки пока не имеют официальной версии, общество же ждет четкой позиции. И думается, что сначала необходимо определить на государственном и общественном уровне статус этой территории. К слову, тогда прекратится ее использование в своих целях различными и часто настроенными против власти объединениями и группами. То есть спекуляция на этом месте, так можно сказать. Когда определиться концепция будущего мемориального комплекса или памятника, он обретет тогда подлинный смысл. И вот здесь следует очень четко понимать, что если на шатком основании построить мемориал, он может обернуться большой провокацией.

Я боюсь, что мы до конца на 100% и не получим достоверных сведений о том, что здесь произошло. Знаете, есть такое понятие, может быть, не очень хорошее сравнение: в криминалистике срок давности. Уже прошло очень много времени.

Протоиерей Федор Повный:

Тема памяти жертв репрессий верна по сути. Но она очень тонкая. Поскольку мы живем на сохраненном наследии советской эпохи. В конце концов, наш центр города Минска, который хотят занести в список мирового наследия ЮНЕСКО. То есть существует ряд огромных достижений той эпохи. И говоря об отрицательных моментах, даже о такой страшной правде, мы всегда должны видеть этот фон. И это не оправдание убийств, но это два параллельных процесса, которые исторически уже неделимы. Следовательно, возводя памятный комплекс жертвам репрессий, нам нужно иметь музей достижений советской эпохи. Только тогда возможна цельность восприятия и объективность.

На ваш взгляд, каким может быть этот мемориал?

Протоиерей Федор Повный:

Это нельзя давать на откуп никому. Конечно, архитекторы скажут свое слово, ландшафтники скажут свое слово, скульпторы скажут свое слово. Простые люди тоже могут и должны сказать свое слово.

И уже говорят.

Протоиерей Федор Повный:

Но это не должна быть навязанная извне память. Потому что она все равно будет прочитываться двусмысленно. Только грамотно выстроив вот эту цепочку всех за и против, мы можем создать настоящий национальный мемориальный памятник, а, может быть, даже и комплекс.