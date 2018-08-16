«Был потрясающий человек». В Минске простились с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко

Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Народным не столько по званию, сколько по признанию зрителя. В последний путь любимого актера под нескончаемые овации проводили со сцены Купаловского, которому он служил почти полвека. За это время театр стал для него по-настоящему родным.

Боль утраты с семьей пришли разделить друзья, коллеги, ученики и поклонники творчества мастера. Похоронили Николая Кириченко на Московском кладбище в Минске. 16 августа Купаловский театр открыл свои двери необычно рано. Но и повод необычно грустный. В последний путь провожают народного артиста Беларуси Николая Кириченко. Все, кто пришел на траурную церемонию, переживают уход любимого актера, как личную трагедию. «Вялікай мужнасці чалавек». Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Николаем Кириченко

Николай Михайлович служил на сцене Купаловского почти полвека. Играл практически во всех спектаклях. Большой артист не отказывался даже от самой маленькой роли. Всегда щепетильно готовился и требовал такой же самоотдачи от партнера. «Дзве души», «Поминальная молитва», «Вечар» – он еще буквально месяц назад выходил на эту сцену. Готовился к премьере и в новом сезоне.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального художественного театра имени Янки Купалы:

Ён быў вельмі працавіты чалавек, ён вельмі любіў гэты тэатр. Ён з таго пакалення артыстаў, якія да гэтага тэатра і ўвогуле да сваёй працы ставіліся як да святога абавязку, а не як да чарговай працы. Камедыйныя ролі, сур“ёзныя іграў. Дублераў у яго не было. В последнее время Николай Михайлович тяжело болел. Но скрывал это и от коллег, и от зрителей. В дни спектаклей и вовсе сбегал из больницы. Театр, институт, кино... Сегодня коллеги говорят: нужно было остановиться. Но Киричено, что называется, «купаловец» старой школы, для которого театр стал неотъемлемой частью жизни.

Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси:

Зритель не чувствовал, что он болен, вот такая огромная сила воли и любовь к театру, которую он пронес через всю жизнь.

Геннадий Давыдько, заслуженный артист Республики Беларусь:

Николай Михайлович здесь и дневал, и ночевал, хотел участвовать во всех спектаклях, хотел играть все роли. По трудоспособности это просто был потрясающий человек.

Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Это точно про Кириченко. В начале 2000-х вжился в роль директора Купаловского. А еще раскрылся как педагог. Преподавал больше 30 лет. Сегодня в зале много его учеников. На их лицах самые что ни есть живые эмоции, научиться играть которые точно невозможно.

Екатерина Желудок, ученица Николая Кириченко:

Это был больше, чем учитель. У нас было, к сожалению, очень мало времени, всего лишь год. Но за этот год он успел нам стать родным человеком. В Купаловском собрались люди разных поколений. Те, кто ходил на его спектакли, кто работал с ним на сцене, кто учился у него. И сегодня полный зал. Многим говорить в такую минуту непросто. Слишком мало сыграл, слишком рано ушел…

Арнольд Помазан, народный артист Беларуси:

Мы с ним очень хорошо ладили. Очень жаль, что так рано человек уходит, он еще мог и мог работать...