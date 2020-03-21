Был организован канал для оформления автобусов. Как возвращали белорусских детей домой после отдыха в санатории в Юрмале

Новости Беларуси. 140 детей вернулись на родину из Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята отдыхали в санатории «Беларусь» в Юрмале.

Несмотря на закрытие границ сопредельной стороной, вопрос доставки юных белорусов удалось решить. Три автобуса с белорусскими номерами отправились в Латвию накануне. 21 марта они пересекли границу в пункте пропуска «Урбаны».