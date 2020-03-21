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Был организован канал для оформления автобусов. Как возвращали белорусских детей домой после отдыха в санатории в Юрмале

21 марта 2020 14:19
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Новости Беларуси. 140 детей вернулись на родину из Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята отдыхали в санатории «Беларусь» в Юрмале.

Несмотря на закрытие границ сопредельной стороной, вопрос доставки юных белорусов удалось решить. Три автобуса с белорусскими номерами отправились в Латвию накануне. 21 марта они пересекли границу в пункте пропуска «Урбаны».

Был организован канал для оформления автобусов. Как возвращали белорусских детей домой после отдыха в санатории в Юрмале-1

Все приехавшие школьники прошли необходимый санитарно-карантинный контроль. По Беларуси их будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции.

Был организован канал для оформления автобусов. Как возвращали белорусских детей домой после отдыха в санатории в Юрмале-4

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:
Сегодня автобусы с детьми вернулись из Латвии. Благополучно пересекли линию государственной границы и въехали в Республику Беларусь. Для этой цели белорусской стороной был выделен отдельный канал для оформления автобусов с детьми и увеличена смена контролеров.

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Беларусь оказывает содействие в возвращении на родину и иностранцев. Так, этой ночью белорусско-латвийскую границу пересекут 24 гражданина Израиля, которые не могли выехать из Латвии. Трансфером всех доставят в минский аэропорт. И уже завтра, 22 марта, они будут в Тель-Авиве. 

# Государственная граница Беларуси # общество # Денис Глебко # Фотофакт

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