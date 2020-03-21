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«Во благо населения делается». Как жители Минска отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро

21 марта 2020 13:22
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Новости Беларуси. Дополнительный наземный транспорт взамен метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 и 22 марта закрыты пять станций красной ветки подземки: от Молодежной до Каменной Горки.

«Во благо населения делается». Как жители Минска отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро-1

Как организованы альтернативные маршруты, расскажет Евгений Поболовец.

Как будет работать дополнительный наземный транспорт взамен метро 21 и 22 марта

«Во благо населения делается». Как жители Минска отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро-4

Евгений Поболовец, корреспондент:
Мы сейчас находимся у станции метро «Каменная горка». Даже в субботу здесь трафик большой. За условные 5 минут как минимум несколько десятков человек подходили к дверям и пытались попасть внутрь.

«Во благо населения делается». Как жители Минска отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро-7

«Во благо населения делается». Как жители Минска отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро-9

«Во благо населения делается». Как жители Минска отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро-11

«Во благо населения делается». Как жители Минска отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро-13

Как же минчане отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро – смотрите в видеоматериале.

# Минское метро # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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