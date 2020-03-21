Минздрав: в Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус

Новости Беларуси. По состоянию на 21 марта в Беларуси в больницах под наблюдением из-за коронавируса находится 61 человек.

Как сообщает Минздрав, с 23 января в стране было проведено более 20 тысяч тестов. 15 человек, у которых был положительный результат на Covid-19, вылечились и уже выписаны из медучреждений.

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Сейчас под постоянным медицинским контролем находится 61 пациент. Часть из них выздоровела и готовится к выписке. Предполагается, что вылечившиеся люди будут отпущены домой в начале следующей недели.