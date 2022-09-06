Быховский джем и бобруйский зефир. Куда уходят яблоки из пунктов приёма и сколько можно выручить за килограмм?

Новости Беларуси. Яблоко можно смело признать национальным фруктом, ведь блюд из него белорусы научились делать не меньше, чем из картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полет кулинарной фантазии особенно фонтанирует в урожайные сезоны, когда многие уже не знают, что еще сделать из яблок и куда девать витаминный продукт, который лежит прямо под ногами. Ответ есть – яблоки можно превратить в деньги. В стране ведется активная заготовка фруктов для промышленной переработки. Из всех областей самая плодовая – Могилевская. Здесь уже заготовили более 4 тысяч тонн румяных витаминов.

Чтобы определить, готово яблоко или нет для съема, разрезаем его и смотрим на семечко. Если семечко белое, значит еще не готово. Когда станет серенькое – можно снимать и закладывать для хранения. Последнее яблоко из личных запасов 2021-го в семье Александра Денисевича съедают в середине июля. Житель агрогородка Сидоровичи знает несколько секретов, как вырастить и сохранить витаминный плод. Четыре года назад на этом месте росла картошка. От второго хлеба решили отказаться в пользу чего-то сладкого. Выбрали яблоки и не прогадали. Интенсивный сад с тремя сотнями деревьев в 2022 году дал первый полноценный урожай. Всего восемь сортов. Самое вкусное, а потому любимое – «Белорусское сладкое».

Есть и иностранные сорта – вот, например, «Медовый хруст». Натюрморт из таких плодов станет украшением новогоднего стола, только к этому времени яблоко, как говорят, «дойдет», наполнится всеми вкусовыми оттенками и не потеряет форму. От количества румяных плодов у начинающего садовода сердце радуется: с одного дерева можно собрать до 15 килограммов.

Александр Денисевич, житель агрогородка Сидоровичи:

Очень доволен, мне нравится результат моей деятельности. Думаю, что и на хранение хватит, и на сок. А остатки сдадим в райпо. Пока Александр только планирует, что будет делать с изобилием яблок, Анна Ганчарик из соседнего агрогородка Вейно излишки яблоневого сада уже превратила в деньги.

Привезла вот яблоки, два мешка. В этом году такой большой урожай, не знаю, куда девать. И компоты назакрывали, и варенье наварили. Соседи берут, у кого нет сада. Решила сдать в райпо.

Всего два мешка яблок, и кошелек пенсионерки потяжелел. Женщина планирует сделать еще один «яблочный рейс». Ежедневно только в этот магазин сбыть свой сладкий товар приходят около 10 человек. Всего же в Могилевской области к заготовке привлечено больше тысячи торговых объектов и 100 заготовительных пунктов. За яблоко для промышленной переработки дают от 15 до 20 копеек за килограмм.

Наталья Лавренова, заведующая магазином продовольственных товаров:

Люди приходят активно, заготавливать начали уже с середины августа. За этот период мы заготовили уже 12 тонн. План у нас стоит на данный момент 36,5 тонны. Из них 12 мы уже заготовили.

Дмитрий Дудкин, главный специалист отдела заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков Могилевского облпотребсоюза:

Если говорить о цифрах сегодня, то мы уже заготовили порядка 4 000 тонн яблок для промышленной переработки. Для сравнения, в прошлом году за сезон мы заготовили 11,5 тысячи тонн, в текущем году планируем в связи со значительным урожаем яблок порядка 15 тысяч тонн заготовить.