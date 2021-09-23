«Быў агучаны загад пра вызваленчы паход». Ігар Марзалюк разважае пра падзеі 17 верасня

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Сёння пра саму падзею, пра 17 верасня. Пра гістарычныя факты і ацэнку той падзеі сучаснікамі, удзельнікамі, гісторыкамі, паэтамі. Другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939 года з нападзення Германіі на Польшчу. Саюзнікі апошняй – Англія і Францыя – толькі 3 верасня аб’явілі вайну Германіі, аднак актыўных баявых дзеянняў на Захадзе не ажыццяўлялі, у сувязі з чым пачатковы этап гэтай маштабнай катастрофы атрымаў назву «Дзіўная вайна». У гэтых умовах нацысты, нягледзячы на супраціўленне польскай арміі, дастаткова хутка здолелі акупіраваць большую частку тэрыторыі Польшчы і выйсці на лінію Керзана.