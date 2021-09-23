Прямой эфир

«Быў агучаны загад пра вызваленчы паход». Ігар Марзалюк разважае пра падзеі 17 верасня

23 сентября 2021 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк расскажет о событиях 17 сентября, об исторических фактах и оценке тех событий участниками, историками, поэтами.

Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Быў агучаны загад пра вызваленчы паход». Ігар Марзалюк разважае пра падзеі 17 верасня-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Сёння пра саму падзею, пра 17 верасня. Пра гістарычныя факты і ацэнку той падзеі сучаснікамі, удзельнікамі, гісторыкамі, паэтамі. Другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939 года з нападзення Германіі на Польшчу. Саюзнікі апошняй – Англія і Францыя – толькі 3 верасня аб’явілі вайну Германіі, аднак актыўных баявых дзеянняў на Захадзе не ажыццяўлялі, у сувязі з чым пачатковы этап гэтай маштабнай катастрофы атрымаў назву «Дзіўная вайна». У гэтых умовах нацысты, нягледзячы на супраціўленне польскай арміі, дастаткова хутка здолелі акупіраваць большую частку тэрыторыі Польшчы і выйсці на лінію Керзана.

«Быў агучаны загад пра вызваленчы паход». Ігар Марзалюк разважае пра падзеі 17 верасня-4



16 верасня ў часцях Чырвонай арміі Беларускага фронту быў агучаны загад пра вызваленчы паход з мэтай абароны жыцця і маёмасці беларускага і ўкраінскага насельніцтва. 17 верасня 1939 года савецкія войскі перайшлі мяжу з Польшчай, пачаўшы тым самым вызваленчы паход, які скончыўся 25 верасня. У пэўнай ступені рэалізацыі вызваленчай місіі садзейнічала актыўнасць жыхароў шэрага заходнебеларускіх гарадоў і паветаў, якія раззбройвалі паліцыю і асаднікаў, разгортвалі шырокую кампанію ў падтрымку парадку, бралі пад ахову чыгуначныя масты, прамысловыя прадпрыемствы і іншыя аб’екты.

«Быў агучаны загад пра вызваленчы паход». Ігар Марзалюк разважае пра падзеі 17 верасня-6



Пераважная большасць насельніцтва Заходняй Беларусі з радасцю і надзеяй сустракала салдат Чырвонай арміі, як збавіцеляў ад нацыянальнага прыгнёту. Неўзабаве на заходнебеларускіх землях пачалі стварацца дэмакратычныя па сваім характары органы новай улады. У ваяводствах, паветах і гарадах гэта былі часовыя ўправы, у мястэчках і вёсках – сялянскія камітэты.

Падрабязнасці глядзіце ў відэаматэрыяле.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У этого замминистра чёрный пояс по карате. И вот как спорт помогает ему в профессии
23 сентября 2021 14:55

У этого замминистра чёрный пояс по карате. И вот как спорт помогает ему в профессии

Толщина стен – полтора метра. Посмотрите на доты в Заславле, которые строили для укрепления границы Западной Беларуси
23 сентября 2021 14:55

Толщина стен – полтора метра. Посмотрите на доты в Заславле, которые строили для укрепления границы Западной Беларуси

Спасатели и соцработники начали проводить рейды по домам с печным отоплением. Какой должна быть идеальная печка?
23 сентября 2021 14:05

Спасатели и соцработники начали проводить рейды по домам с печным отоплением. Какой должна быть идеальная печка?