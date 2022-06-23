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В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?

23 июня 2022 11:24
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О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?-1

Илона Волынец, СТВ:
В Минский государственный медицинский колледж с этого года впервые пройдет набор после девяти классов. Хочется узнать, что это даст и почему возникла такая идея?

В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?-4

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:
К нам можно будет поступать ребятам, окончившим девять классов. Набор будет осуществляться по двум специальностям: «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Мы считаем, что у ребят после девяти классов более выражена мотивация к профессии.

В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?-7

Кристина Сущеня, СТВ:
Вы правильно говорите про мотивацию, но тем не менее они начнут раньше вступать в профессию, не скажется ли это на качестве оказания услуг?

Светлана Данилкович:
Ни в коем случае не скажется. Я в полной мере отвечаю за качество подготовки наших специалистов. Оно находится на достаточно высоком уровне.

В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?-10

Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Лучшие врачи в советское время становились те молодые ребята, которые закончили сначала медицинское училище, а потом поступали в мединститут. Он приходит в мединститут и больше знает, чем все.

В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?-13

Кристина Сущеня:
Получается, нововведения только в плюс.

Сергей Подковыров:
Это в плюс, конечно.

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# Образование в Беларуси # общество # Илона Волынец # Светлана Данилкович # Кристина Сущеня # Сергей Подковыров # Фотофакт

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