В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: В Минский государственный медицинский колледж с этого года впервые пройдет набор после девяти классов. Хочется узнать, что это даст и почему возникла такая идея?

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа: К нам можно будет поступать ребятам, окончившим девять классов. Набор будет осуществляться по двум специальностям: «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Мы считаем, что у ребят после девяти классов более выражена мотивация к профессии.

Кристина Сущеня, СТВ:

Вы правильно говорите про мотивацию, но тем не менее они начнут раньше вступать в профессию, не скажется ли это на качестве оказания услуг?

Светлана Данилкович:

Ни в коем случае не скажется. Я в полной мере отвечаю за качество подготовки наших специалистов. Оно находится на достаточно высоком уровне.