Какие задачи стоят перед новым депутатским корпусом? Обсудим в проекте «Решение есть! Депутатский ответ»

В единый день голосования мы сделали свой выбор в пользу стабильного будущего страны. Главная задача народных избранников – выполнить наказы граждан, доверивших отстаивать их интересы. Услышать, что волнует людей, и помочь решить проблему.

Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов: Избирать надо людей, которые чего-то достигли в жизни. Тогда они могут помочь другим в решении их вопросов.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Все люди очень воодушевлены тем, что они избраны, тем, что им люди поверили. Конечно, им хочется подтвердить это на деле.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

От их решений и действий зависят стабильность и процветание, рост и благосостояние, социально-экономическое развитие города. Смотрите программу «Решение есть! Депутатский ответ» в пятницу, 29 марта, в 16:50 на телеканале СТВ.

Проект посвящен тем, кого мы с вами выбрали представлять наши интересы во власти. Мы отдаем им свой голос, они принимают верное решение. Местные Советы – посредники между властью и людьми. Узнаем, как в Минске народные избранники реагируют на запросы общества и как помогают тем, кто устал стучаться в закрытые двери.