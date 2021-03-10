Уха на костре, большой фуд-корт и выставка ремесленников. Чем удивят минчан и гостей столицы на Масленицу?

Новости Беларуси. Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и вкусными блинами приглашают минчан в пятницу, 12 марта, на главную городскую площадку у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будет работать выставка-ярмарка от мастеров народного творчества, а также порядка 30 точек на фуд-корте. В ассортименте блины, мочанка, драники, уха на костре и многое другое. Традиционный обряд сжигания чучела Масленицы станет кульминацией праздника в субботу в 16:30. Ярмарка продлится с 12 по 14 марта (с 10:00 до 20:00). Гуляния пройдут и во всех районах города.