В Конституционном суде Беларуси приняли ежегодное Послание Президенту и палатам Национального собрания

В целом, по мнению председателя Конституционного суда, те проекты, которые принимались депутатами в 2020 году, соответствуют Конституции. Вскоре в нашей стране планируют создать комиссию для подготовки поправок в Основной закон. Белорусов призывают активнее участвовать в разработке предложений по изменению Конституции и ее положений.

Всего на соответствие Основному закону здесь проверили больше 40 актов. Часть из них оказалась с пробелами. Обнаруженные недочеты должны быть устранены.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

В ближайшее время она будет образована – это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и, соответственно, граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения.

Вы знаете, что в ходе подготовки к Всебелорусскому народному собранию на диалоговых площадках было высказано много предложений по совершенствованию и изменению отдельных положений Конституции, в том числе ряд предложений поступил и в Конституционный суд. Мы работали пока в таком экспертном варианте, анализировали их, а уже полномочия вырабатывать, конкретные положения Конституции будет предоставлено как раз конституционной комиссии.