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«Долгожителю 250 лет». Почему дубраву в Стародорожском районе хотят сделать объектом экотуризма?

11 марта 2021 13:58
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Новости Беларуси. Вековая дубрава в Стародорожском районе взята под охрану. Ей присвоен статус ботанического памятника природы местного значения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уникальное место, которое представляет экологическую, научную и культурную ценность.   

Дубрава расположена возле деревни Буда. В ней произрастает 37 деревьев возрастом от 130 до 250 лет. В будущем объект планируют включить в туристические и образовательные маршруты региона.   

Среди вековых дубов прогулялась Ольга Власовец.    

«Долгожителю 250 лет». Почему дубраву в Стародорожском районе хотят сделать объектом экотуризма?-1

Старожилы говорят, что давным-давно на месте этого леса, что в нескольких километрах от деревни Буда, протекала река. Со временем она измельчала и высохла. Однако в простонародье осталось название – Староречье. По мнению ученых, в этой благоприятной среде в XIX веке появились молодые дубы.

«Долгожителю 250 лет». Почему дубраву в Стародорожском районе хотят сделать объектом экотуризма?-4

Ольга Власовец, корреспондент:
Это самый старинный дуб в этой местности. Долгожителю 250 лет. Он имеет обхват ствола почти 4 метра и ростом с 10-этажный дом.

До наших дней сохранилось почти 40 великанов. Ученые исследовали местность, измерили дубы и пришли к выводу, что старожилам от 130 до 250 лет.

«Долгожителю 250 лет». Почему дубраву в Стародорожском районе хотят сделать объектом экотуризма?-7

Максим Егоров, помощник лесничего Фаличского лесничества Стародорожского опытного лесхоза:
Одному человеку такие дубы обмерить нельзя, так как он в диаметре очень большой. Получается 4 метра. Если в обхват будут брать два человека, то и то мы не обхватим его.

«Долгожителю 250 лет». Почему дубраву в Стародорожском районе хотят сделать объектом экотуризма?-10

Эти величественные дубы обеспечивают сохранность биоразнообразия. На таких высоких деревьях любят селиться черные аисты, которые занесены в Красную книгу. Кроме того, тут растут редкие исчезающие растения, а также обитают животные и микроорганизмы, которые селятся только на старых деревьях и пнях.

«Долгожителю 250 лет». Почему дубраву в Стародорожском районе хотят сделать объектом экотуризма?-13

Наталья Козел, начальник Стародорожской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Для лишайников нужны старовозрастные деревья. Если мы хотим сохранить биогенофонд, нам надо сохранять это все.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Экология # общество # Ольга Власовец # Максим Егоров # Наталья Козел # Сергей Артемчик # Фотофакт

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