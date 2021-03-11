«Долгожителю 250 лет». Почему дубраву в Стародорожском районе хотят сделать объектом экотуризма?

Новости Беларуси. Вековая дубрава в Стародорожском районе взята под охрану. Ей присвоен статус ботанического памятника природы местного значения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уникальное место, которое представляет экологическую, научную и культурную ценность. Дубрава расположена возле деревни Буда. В ней произрастает 37 деревьев возрастом от 130 до 250 лет. В будущем объект планируют включить в туристические и образовательные маршруты региона. Среди вековых дубов прогулялась Ольга Власовец.

Старожилы говорят, что давным-давно на месте этого леса, что в нескольких километрах от деревни Буда, протекала река. Со временем она измельчала и высохла. Однако в простонародье осталось название – Староречье. По мнению ученых, в этой благоприятной среде в XIX веке появились молодые дубы.

Ольга Власовец, корреспондент:

Это самый старинный дуб в этой местности. Долгожителю 250 лет. Он имеет обхват ствола почти 4 метра и ростом с 10-этажный дом. До наших дней сохранилось почти 40 великанов. Ученые исследовали местность, измерили дубы и пришли к выводу, что старожилам от 130 до 250 лет.

Максим Егоров, помощник лесничего Фаличского лесничества Стародорожского опытного лесхоза:

Одному человеку такие дубы обмерить нельзя, так как он в диаметре очень большой. Получается 4 метра. Если в обхват будут брать два человека, то и то мы не обхватим его.

Эти величественные дубы обеспечивают сохранность биоразнообразия. На таких высоких деревьях любят селиться черные аисты, которые занесены в Красную книгу. Кроме того, тут растут редкие исчезающие растения, а также обитают животные и микроорганизмы, которые селятся только на старых деревьях и пнях.