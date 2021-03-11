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«Чтобы не забывали о безопасности». В каких случаях выходить на лёд нельзя даже при минусовой температуре?

11 марта 2021 14:22
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Новости Беларуси. Резкие перепады температуры – причина несчастных случаев на воде. Несмотря на минус на улице, выходить на лед становится небезопасно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Поэтому спасатели усиленно мониторят ситуацию на водоемах и патрулируют опасные участки. Особое внимание – любителям зимней рыбалки. В погоне за большим уловом многие забывают о мерах безопасности. Так, к примеру, чтобы выдержать человека, толщина льда должна составлять не менее 7 сантиметров.

«Чтобы не забывали о безопасности». В каких случаях выходить на лёд нельзя даже при минусовой температуре?-1

Также следует обращать внимание на цвет: темный лед может быть ненадежным для рыбалки. Кроме того, при себе лучше иметь спасательный жилет.

«Чтобы не забывали о безопасности». В каких случаях выходить на лёд нельзя даже при минусовой температуре?-4

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:
Лед вроде бы 3 сантиметра, берега уже начинают отходить, рыбаки все равно ищут лазейку, где выйти, посидеть. Хотелось бы акцентировать внимание, чтобы не забывали о безопасности.

«Чтобы не забывали о безопасности». В каких случаях выходить на лёд нельзя даже при минусовой температуре?-7

С приходом тепла лед будет с каждым днем становиться все тоньше, а значит и опаснее. Всего с начала года на воде погибли пять человек – в Пуховичском и Вилейском районах. Среди пострадавших оказался ребенок.

# Правила безопасности # общество # Егор Ровдо # Фотофакт

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