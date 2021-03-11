«Чтобы не забывали о безопасности». В каких случаях выходить на лёд нельзя даже при минусовой температуре?

Новости Беларуси. Резкие перепады температуры – причина несчастных случаев на воде. Несмотря на минус на улице, выходить на лед становится небезопасно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Поэтому спасатели усиленно мониторят ситуацию на водоемах и патрулируют опасные участки. Особое внимание – любителям зимней рыбалки. В погоне за большим уловом многие забывают о мерах безопасности. Так, к примеру, чтобы выдержать человека, толщина льда должна составлять не менее 7 сантиметров.