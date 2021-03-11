«Чтобы не забывали о безопасности». В каких случаях выходить на лёд нельзя даже при минусовой температуре?
Новости Беларуси. Резкие перепады температуры – причина несчастных случаев на воде. Несмотря на минус на улице, выходить на лед становится небезопасно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Поэтому спасатели усиленно мониторят ситуацию на водоемах и патрулируют опасные участки. Особое внимание – любителям зимней рыбалки. В погоне за большим уловом многие забывают о мерах безопасности. Так, к примеру, чтобы выдержать человека, толщина льда должна составлять не менее 7 сантиметров.
Также следует обращать внимание на цвет: темный лед может быть ненадежным для рыбалки. Кроме того, при себе лучше иметь спасательный жилет.
Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:
Лед вроде бы 3 сантиметра, берега уже начинают отходить, рыбаки все равно ищут лазейку, где выйти, посидеть. Хотелось бы акцентировать внимание, чтобы не забывали о безопасности.
С приходом тепла лед будет с каждым днем становиться все тоньше, а значит и опаснее. Всего с начала года на воде погибли пять человек – в Пуховичском и Вилейском районах. Среди пострадавших оказался ребенок.